Alianza Lima se acercó este miércoles a los cuartos de final de la Copa Sudamericana al imponerse por 2-0 a la Universidad Católica de Quito gracias a un doblete del argentino Alan Cantero en un luchado encuentro con diversas oportunidades de gol para ambos equipos.

Néstor Gorosito se refirió sobre la labor de sus comandados en la victoria ante el conjunto ecuatoriano, precisamente tuvo palabras elogiosas para Alessandro Burlamaqui.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

“Burlamaqui va a ser un jugador de seleccion por 10, 12 años. Juega a otro ritmo que en el nivel local. Es todo merito de Franco (no dijo cual franco) que lo recomendó”, indicó.

Con este triunfo los ‘blanquiazules’, además, lograron igualar su mejor racha de victorias internacionales en un solo año.

*******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.