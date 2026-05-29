Este viernes 29 de mayo, ‘Juego en Corto’ tuvo una edición de lujo. Pablo Guede, desde España, se comunicó con el programa para revelar todos los pormenores que llevaron a Alianza Lima a alzar el trofeo del Torneo Apertura de la Liga 1.

En los momentos más aciagos, cuando todo parecía derrumbarse, el apoyo de Franco Navarro al proyecto con Guede en la cabeza fue fundamental.

“Me apoyaron en todo momento. Y hablando de fútbol, (Franco) tiene ese comentario en el momento exacto. Me gusta mucho escuchar a la gente de experiencia”, comentó el entrenador argentino.