Carabalí, de casi la misma estatura (1.73 mts.) pero con menos cuerpo (70 kilos de peso) sufrió las consecuencias de tener al frente a Enrique. Intentó por todos los medios, picando la pelota y corriendo al espacio, intentando amagar, buscándole la espalda… pero con ninguno pudo. Guillermo, con cara de pocos amigos, como si fuera un robot programado para destruir a sus rivales, ganó siete de diez duelos -según SofaScore-, una cifra increíble en comparación a los otros laterales/carrileros. Trauco, su compañero que cubra la banda izquierda, apenas ganó dos de ocho. Al otro lado, Polo solo triunfó en dos de seis; y Carabalí en cuatro de diez.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Guillermo Enrique fue la figura del clásico entre Alianza Lima y Universitario. (Foto: GEC)

“Nosotros vinimos a hacer nuestro trabajo a una cancha complicada. Quisimos irnos con el triunfo con un rival directo. Este punto trataremos de hacerlo merecido. Tenemos partidos adelante, jugar de igual a igual para que la gente celebre a fin de año”, señaló tras el empate.

Guillermo Enrique está volviendo a su nivel, luego de sufrir constantes lesiones en el hombro este año. Aunque aún está en deuda su rendimiento en ataque. Así como defendió casi a la perfección y fue una muralla de concreto para los atacantes cremas, en ofensiva perdió 14 veces la pelota.

“Tratamos de hacer nuestro trabajo que es tener la pelota, tener algún espacio. Sabemos que la ‘U’ tiene buen pie, juega a la pelota. Tratamos de hacer nuestro trabajo, por momentos nos costó”, añadió.

Los números de Guillermo Enrique ante Universitario. (Foto: SofaScore)

La historia detrás de la relación Enrique-Gorosito

Fue sincero, como suele ser siempre. Néstor Gorosito no tuvo reparos en admitir que, de los seis fichajes extranjeros que realizó Alianza Lima este año, el único que pidió fue Guillermo Enrique. Lo conocía de Gimnasia, club en el que lo tuvo entre 2021 y 2022, y según los periodistas que cubren al Lobo, sacó lo mejor de él al punto que llegó a valer más de dos millones de euros, según Transfermarkt.

“Sería injusto si hablo de uno en particular. Fuimos armando el equipo de a pocos con una gran sapiencia de Franco Navarro, quien fue trayendo a los jugadores. Nosotros íbamos dando el visto bueno, pero el club era el que sugería. Salvo Enrique que era el que yo había pedido, los demás los fue sugiriendo el club y yo di la aprobación”, reveló el técnico tras la eliminación a Boca Juniors, en febrero de este año.

Guillermo Enrique fue dirigido por Néstor Gorosito en Gimnasia. (Foto: Agencias)

Para Gorosito fue una apuesta porque a Enrique no le fue tan bien en sus últimos años en Banfield. Tenía que recuperarlo. Pero para Guillermo, el llamado del ‘Pipo’ significó un salvavidas.

“Es un técnico que me ayudó y me trajo a un club hermoso cuando yo estaba sin rumbo en Argentina, a punto de entrar en un colapso emocional, triste la verdad porque no estaba en un buen momento, tenía muchas lesiones”, confesó el lateral.

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.