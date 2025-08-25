Cuando va por la banda derecha, es un tren. Y si te interponer en su camino, te pasa por encima. Es Guillermo Enrique (Argentina, 2000), el lateral derecho que Alianza Lima trajo para esta temporada y es, con mucha diferencia con respecto a los otros laterales del fútbol peruano, una máquina arrolladora. Mide 1.74 metros, según Transfermarkt, y pesa casi 80 kilos. Es decir, masa muscular es lo que le sobra. Y lo supo a la perfección José Carabalí, el carrilero de la U que no pudo ganarle ni un solo mano a mano en el clásico del fútbol peruano que acabó con empate a cero este domingo.