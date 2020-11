Alianza Lime vive horas de incertidumbre tras la turbulenta salida de Mario Salas del club íntimo. El estratega chileno ha sido destituido por el club; sin embargo, aun no llegan a un acuerdo para resolver su contrato, por lo que el chileno reclama que lo dejen trabajar. Pese a ello, fuentes de El Comercio confirmaron que Guillermo Salas dirigirá al primer equipo frente a Melgar por la Liga 1.

Este lunes, a las 3:30 p.m., en el estadio Iván Elías Moreno, en Villa El Salvador, Alianza Lima enfrentará a FBC Melgar por la Fase 2 de la Liga 1. Tras seis derrotas consecutivas, la directiva del cuadro blanquiazul decidió remover de su cargo a Mario Salas y nombrar como DT a Guillermo Salas.

Resumen del Alianza Lima vs Deportivo Municipal por la Fase 2 de la Liga 1 | Video: Gol Perú

No obstante, el cuadro aliancista aun no llega a un acuerdo para la resolución del contrato del entrenador chileno. Según informó El Comercio, Salas cuenta con una cláusula de rescisión unilateral de 500 mil dólares. No obstante, Alianza Lima no está dispuesto a desembolsar dicha cantidad, por lo que buscan conciliar con el abogado del entrenador para llegar a un acuerdo.

Como dicho escenario aun no se concreta, Mario Salas asistió ayer a dirigir al primer equipo en el complejo de EGB. Fuentes de El Comercio confirmaron lo siguiente: el estratega acudió con la excusa de despedirse del plantel; sin embargo, se quedó dirigiendo la práctica. Horas más tarde le comunicó a la directiva que buscará dirigir frente a Melgar y en caso no lo dejen, acudirá con policías para que quede en evidencia que no lo dejan ejercer sus labores, para evitar un despido por abandono laboral.

El sufrimiento de Alianza Lima tras la derrota en Liga 1. (Video: GOLPERU)

Ante esta figura, una fuente de Alianza Lima le confirmó a El Comercio que Guillermo Salas será quien dirija al primer equipo frente a Melgar por la Liga 1: “En caso se acerque con policías, no entrará, tiene que prevalecer el principio de autoridad”.

