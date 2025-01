Guillermo Viscarra se ha convertido en el nuevo arquero de Alianza Lima para la temporada 2025, reforzando una de las posiciones clave del equipo blanquiazul. El experimentado guardameta boliviano llega a La Victoria con el objetivo de aportar seguridad bajo los tres palos y ayudar a Alianza Lima a alcanzar sus metas en competiciones nacionales e internacionales como es la fase previa de la Copa Libertadores.

Antes de su llegada a Alianza Lima, Guillermo Viscarra jugó para varios equipos importantes de Bolivia, destacándose en la División Profesional de Bolivia. Su paso por clubes como San José y The Strongest le permitió ganarse el reconocimiento de los aficionados bolivianos. Además, su desempeño en la selección de Bolivia le brindó experiencia en competiciones internacionales, lo que le permitirá adaptarse rápidamente al alto nivel del fútbol peruano.

En una entrevista exclusiva con El Comercio, Gustavo Gois, preparador de arqueros de la selección de Bolivia, brindó detalles sobre el trabajo y las fortalezas de Guillermo Viscarra, quien recientemente se unió a las filas de Alianza Lima como nuevo portero. Gois, quien ha trabajado de cerca con Viscarra durante su tiempo en la selección boliviana, compartió sus impresiones sobre el arquero boliviano y cómo su experiencia y cualidades técnicas pueden aportar al equipo íntimo en la temporada 2025.

¿Cuáles son los aspectos tácticos y técnicos que tiene Guillermo Viscarra como arquero?

Billy es un arquero que entre las características más favorables es que está siempre bien situado y está posicionado muy bien, ya que difícilmente lo van a encontrar mal parado o difícilmente se sale a regalar ante una situación de mano a mano, por lo general, nosotros tomamos aspectos de los arqueros de defender el arco y los espacios. Hay arqueros que tienen las características de ser un líbero más, que defiende bien a la espalda de la línea defensiva y que salen a hacer coberturas fuera del área. Por ahí, Guillermo no tiene eso de salirse mucho y hacer coberturas afuera, pero sí se hace muy fuerte en el área.

Guillermo Vizcarra nuevo arquero de Alianza Lima / THIAGO GADELHA

¿Qué aspectos de su juego ha mejorado?

Por eso te decía entre arriesgar a salir fuera del área y quedar a mitad de camino, Guillermo es más sobrio y se hace muy fuerte en el área, ya que es un arquero muy amplio, elástico y en el mano a mano tiene mucha amplitud tanto con los pies y brazos para poder cerrar ángulos y todo eso. Dentro de la línea de gol es un arquero muy reactivo, ataja muy bien y comparándolo con Lampe a nivel selección.

¿Qué cosas debe mejorar Guillermo Viscarra para ser un arquero de élite?

Cuando nosotros asumimos la selección junto al profesor Villegas, queríamos darle una nueva cara a la selección, empezando el juego desde abajo, con salida organizada, continuidad de juego, apoyarnos mucho con el arquero para hacer la superioridad numérica en salida. Guillermo tiene ese problema desde el club, porque el club tiene un juego muy directo, entonces, no es un equipo que salga con juego organizado y demás cosas. Esa era la pena, porque en la selección, nosotros trabajamos mucho el juego de pies, control orientado, los pases, el golpe del pase para filtrar balones y dejar la línea de la presión, por ahí trabajábamos esos aspectos con él, porque como te digo, venía de un club que no tenía esa facilidad.

¿Qué lo diferencia de Carlos Lampe?

Con Lampe pasa que tenía al grupo City y todo lo que se refiere al Bolívar, el cuerpo técnico que tiene como idea de juego utilizar al arquero, por eso fue que los dos primeros partidos de Eliminatorias con Venezuela de local y Chile de visita, salió Carlos Emilio como titular por la forma de juego que queríamos darle a la selección, pero atajando, yo hablé con ellos, siempre de una forma muy consciente, Guillermo Viscarra es mucho más atajando que todos los arqueros que tengo en el país. A Viscarra cuesta hacerle goles por su buen posicionamiento que tiene en el arco.

¿Cree que Guillermo Viscarra sea útil para Alianza Lima?

No sé como juega Alianza Lima, si es de juego directo o le gusta organizar las salidas, capaz si fuera esa manera, él se va a acomodar rápidamente a eso, porque es un buen arquero, porque le gusta estar bien posicionado, incluso en el juego aéreo. Es un arquero grande y tú lo vas a analizar, ya que no hace muchos recorridos y está siempre a mitad del arco, por más que la jugada venga de costado, siempre está bien ubicado y eso le permite evitar hacer muchos recorridos del ancho de arco. Guillermo optimiza sus pasos y a partir de ahí sabe que puede ser mucho más efectivo en la reacción.

¿Alguna anécdota con Viscarra?

Después de los partidos de la Liga local hablaba con Guillermo y él me decía: “Venimos de la selección, de una buena forma de juego, trabajar mucho con los pies, con muchas opciones de pase y compañeros que dan línea de pases, pero regreso a mi club y me veo obligado a tirar pelotazos, sin opciones de pase”. Eso era algo que le frustraba a Guillermo, sin embargo, era consciente que la forma de juego que hacía en la selección lo iba a vender a afuera. Las estadísticas de atajadas que lleva Guillermo en el país es muy alta, pero el juego de pies, los arqueros de Bolívar saca mucha ventaja en estadísticas.

Gustavo Gois junto a Guillermo Vizcarra

¿Cómo es la personalidad de Guillermo Viscarra?

Es una gran persona, cien por ciento profesional, tiene su psicólogo personal desde hace muchos años. Es un tipo muy equilibrado en sus emociones, las gestiona muy bien y no tiene problemas. Es una persona que se dedica mucho a él, entrena en el gimnasio en sus ratos libres, fuera del club, trabaja el aspecto psicológico y físico. Descansa temprano y no tiene vicios. Es muy centrado en ese sentido y lo conozco desde The Strongest. Maneja muy bien la hinchada y es un tipo que cae bien, carismático y no se enloquece. Tiene mucha personalidad para atajar y sabe soportar la presión de los rivales y no se sale de su rol cuando los rivales llegan con facilidad a su área.

¿Cómo se comporta en los entrenamientos?

No se cuida nada y entrena al cien por ciento. Es muy autocrítico, en la selección analiza cosas puntuales en cuanto a los goles, pese a que a veces no hay tiempo. Es muy abierto a las sugerencias.

VIDEO RECOMENDADO Chemo sobre el apoyo de los clubes al trabajo en menores: "Yo estoy en esta lucha para mejorar el fútbol peruano, hay clubes que se están alineando, pero hay otros que no me han hecho caso"