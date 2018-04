Alianza Lima: Gustavo Zevallos habló sobre el futuro de Pablo Bengoechea

Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Alianza Lima, manifestó su preocupación por el desempeño mostrado por los blanquiazules en la Copa Libertadores 2018. Además, el dirigente respaldó el trabajo del entrenador aliancista Pablo Bengoechea.

"(Amanecí) preocupado, la verdad es que a nadie le gusta terminar un partido de la manera cómo lo terminamos. Hemos sido muy claros al inicio de la Copa, que intentaríamos estar a la altura de una competición internacional. El rendimiento del equipo en lo que va el torneo no ha sido el que queremos", indicó Zeballos para 'RPP'.

Asimismo, el Gerente Deportivo añadió: "Tengo que tener la firmeza y la claridad para que cuando nos reunamos con el comité y la administración, veremos qué cosa es lo mejor para la institución".

Por último, al ser consultado sobre el futuro de Bengoechea como técnico íntimo y la posibilidad de contratar un quinto refuerzo, Zevallos aseguró: "Para nada . Es algo que no se no has pasado por la cabeza. Mientras que la posibilidad de contratar un quinto extranjero se puede dar a mitad de año".

A estas alturas, el año pasado Alianza ya tenían 24 puntos en los primeros 15 partidos. Ahora, acumulan 17 unidades en la misma cantidad de juegos. Al Torneo de Verano le dijeron adiós, y en la Copa Libertadores lo único que los sostiene son los tres partidos que les restan.