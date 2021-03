Alianza Lima buscó más que su continuidad en Primera tras recurrir al TAS, señaló este viernes Gustavo Zevallos, exgerente deportivo del club victoriano, quien celebró que el organismo internacional haya otorgado razón a los ‘íntimos’.

La prioridad con el proceso era demostrar un trato injusto de la FPF, opinó el directivo luego que se ordenara restar dos puntos a Carlos Stein por reincidir en incumplimientos de pagos y la incorporación del equipo blanquiazul a la temporada 2021 de la Liga 1.

“He vivido el proceso del TAS con mucha cercanía. Tengo amistad con César Torres y quiero felicitarlo públicamente porque lideró a los abogados que llevaron adelante el tema del reclamo y quedo satisfecho porque el TAS hizo lo correcto”, indicó Zevallos este viernes en comunicación con Pulso Sports.

“Debo decir que Alianza no reclamó para quedarse en Primera ya que, si no reclamaba, se convertía en cómplice. Alianza es un club modelo en lo administrativo y ha hecho bien las cosas”, añadió.

Zevallos también comentó lo que fue la campaña pasada de Alianza Lima, que se cerró con el descenso del conjunto blanquiazul.

“En el año 2020 no tuve una participación activa y no tuve decisión como años anteriores, por eso no puedo hacer mea culpa de ese año. Lo único que puedo decir es que me hubiera encantado tener los manejos. Para comenzar Pablo (Bengoechea) no se hubiera ido, pero había tantas voces y tantas personas que quería implantar sus ideas y las cosas no funcionaron. Se fueron los uruguayos y estoy seguro que, si no se hubieran ido, Alianza no descendía. Esas cosas escapan de mis manos, pero yo no voy a asumir sobre cosas que no me corresponden”, afirmó.