Alianza Lima atraviesa horas decisivas tras quedar fuera de la lucha por el título y perder la opción de clasificar directamente a la Copa Libertadores 2026. Este domingo, el club blanquiazul oficializó mediante un comunicado en sus redes sociales la salida de Néstor Gorosito, dando por finalizado su ciclo como entrenador después de la derrota ante Sporting Cristal en los playoffs de la Liga 1.

La continuidad de Gorosito ya se encontraba en duda desde la noche del partido en Matute, donde el equipo dejó escapar una ventaja de 3-1 y terminó eliminado por penales. El ambiente tenso en la interna, las críticas de la hinchada y la falta de resultados en momentos decisivos terminaron por acelerar la resolución.

A ello se sumó el hecho de que la dirigencia consideraba urgente un “cambio de rumbo” para iniciar la planificación del 2026, un año en el que Alianza busca reconstruir un proyecto deportivo más sólido tras varias temporadas irregulares.

Con la salida confirmada, la administración íntima ya se encuentra trabajando en el perfil del nuevo entrenador. La prioridad es incorporar a un técnico que pueda sostener un proyecto competitivo, potenciar la plantilla y responder a las exigencias de un club que, por historia y presupuesto, está obligado a pelear por el título nacional y mejorar sus participaciones internacionales.