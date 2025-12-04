El plantel de Alianza Lima está enfocado en lo que será el partido de vuelta ante Sporting Cristal por la semifinal de los playoffs de la Liga 1, que otorga un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores como Perú 2. Sin embargo, la planificación de la pretemporada 2026 está en camino y todo va quedando casi listo.

De hecho, el cuadro que dirige Néstor Gorosito realizará parte de su pretemporada en Uruguay, donde incluso disputará un torneo compititivo con otros grandes equipos de Conmebol.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Según RPP, Alianza Lima jugará la Serie Río de La Plata en enero del 2026, un torneo en el que también participarán Independiente, San Lorenzo, Peñarol, Cerro Porteño, Colo Colo, entre otros equipos más.

Alianza Lima realizará parte de su pretemporada 2026 en Uruguay. (Foto: Liga 1)

Con esto, el área deportiva de la institución busca darle mayor rodaje internacional al equipo y prepararse para lo que será el inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores. Eso sí, todo bajo la atenta mirada de Néstor Gorosito.

En cuanto al plantel, se sabe que algunos jugadores ya no entran en la planificación del próximo año. Hernán Barcos es uno de ellos, pero también habría otros elementos que dejarán el equipo. La decisión dependerá de Franco Navarro.