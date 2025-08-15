Hazte Íntimo L1 Max: ¿En qué consiste y cuánto cuesta el nuevo producto de Alianza Lima?

Este viernes, Alianza Lima convocó a una conferencia de prensa por el lanzamiento de Hazte Íntimo Liga 1 Max, el nuevo producto digital que ya está en el mercado. Con esta suscripción anual, el hincha ‘blanquiazul’ podrá acceder a los partidos de su club, tanto de local como visitante, por la señal de Liga 1 Max.

¿A quiénes está dirigido y cuál es el costo?

Para acceder a Hazte Íntimo Liga 1 Max, el usuario debe contar con la suscripción a Hazte Íntimo. Ya sea un suscriptor antiguo o nuevo, este es un requisito indispensable para poder acceder al beneficio.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Una vez que el usuario es Íntimo y que cuenta con todos los beneficios de esa suscripción, también tendrá la chance de pagar 200 soles adicionales para acceder al beneficio del convenio con Liga 1 Max.

Este producto consiste en poder ver todos los partidos de Alianza Lima de local y de visitante que sean transmitidos por esa señal, resúmenes de los partidos del resto de equipos, las semifinales y final de Liga 1, y el campeonato de Brasil.

Por tanto, si se trata de un nuevo usuario que aún no es Íntimo, primero deberá adquirir esta suscripción (199.90 soles el primer año y 169.90 soles por renovación) y luego tendrá que pagar 200 soles para el beneficio anual de Liga 1 Max.

Para dicho pago, Alianza Lima ha comunicado que se tendrá la posibilidad de pagar por cualquier tarjeta de crédito a cuotas sin intereses. Asimismo, para los que ya son Íntimos desde antes y quieran adquirir este producto, el precio puede ser prorrateado en cuotas a elección del usuario.

El producto ya está disponible para su compra y, además, puede ser utilizado en dispositivos a nivel mundial. Por su parte, Fernando Cabada, administrador del club, confirmó en conferencia de prensa que el 100% de las ganancias con cada una de las suscripciones a Hazte íntimo Liga 1 Max será destinada a las arcas del Alianza Lima.

*****

Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.