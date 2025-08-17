Como si fuese un padre que despide a su hijo par verlo crecer, Hernán Barcos tuvo palabras de elogio para Erick Noriega, quien se convertirá en nuevo jugador de Gremio de Brasil. El capitán de Alianza Lima lamentó la salida del ‘Samurai’; sin embargo, reconoció que dejar el equipo le servirá para crecer como futbolista profesional.

“Se nos va un grande. Sé que lo que viene para él es mucho mejor. Estoy muy feliz y orgullo de él, de poder ver su crecimiento. Tengo certeza que yendo a un club como Gremio va a potenciar mucho más sus características”, expresó el ‘Pirata’ en L1 MAX.

Hernán Barcos sacó a relucir las cualidades de Erick Noriega. “Es un jugador fundamental, un chico espectacular. Tiene 23 años, pero una personalidad de haber jugado 500 partidos en Primera. Lo vamos a extrañar mucho, pero Alianza tiene un grupo de 30 jugadores a disposición para jugar y le deseamos lo mejor”, comentó.

Hernán Barcos: "Erick es un chico espectacular, un jugador fundamental, tiene 23 años pero parece que tiene 500 partidos en Primera. Me preguntaron por él y dije la verdad"#Alianza 3-1 #ADT



Además, el ‘Pirata’ reveló que desde Gremio se comunicaron con él para pedirle referencias sobre el ‘Samurai’. “He tratado de decirles la verdad. Es un chico que no tiene cosas negativas que hablar de él. Gremio es un club que yo conozco, sé que le va a ir muy bien”, contó el delantero blanquiazul.

De igual manera, le aconsejó que disfrute el momento y que confíe en sí mismo. “Que disfrute, que ahora sí va a ir a un nivel un poco más alto que el de acá. Que hay un montón de cosas que tiene que controlar. Se va a potenciar mucho. Que disfrute, porque este es el primer paso que va a dar en su carrera”, apuntó.

Por último, Barcos explicó por qué le dio la cinta de capitán durante el partido contra ADT. “Yo se la iba a dar a Renzo (Garcés) por jerarquía, pero cuando vi entrar a Erick, pensé y dije que se le iba a dar a él. Era su última partido, emocionalmente para él es un sueño. Es un hincha más. Sé todo lo que está pasando estos días, así que se lo di para que se vaya de la mejor forma”, finalizó.

