Hernán Barcos, flamante fichaje de FC Cajamarca para esta temporada, conversó sobre su llegada al club y sobre cuánta implicancia o injerencia ha tenido para la conformación del plantel en el que se encuentran varios exAlianza Lima como Pablo Lavandeira, Ricardo Lagos, Pablo Míguez, Arley Rodríguez, entre otros.

Hernán Barcos firmó por FC Cajamarca para 2026. (Foto: FC Cajamarca)

“Recibí varias llamadas y propuestas. Me contactaron siete clubes de Perú, además de equipos de Paraguay, Uruguay, Argentina, Ecuador y Brasil. Estuve evaluando todas las opciones, pero mi intención era seguir en Perú. Cuando me llamó el presidente de FC Cajamarca, hice la misma pregunta que a todos: cuál era el proyecto deportivo, en qué consistía y cuál sería mi rol. Buscaba un proyecto en el que pudiera aportar, no solo dentro de la cancha, sino también ayudando al club a crecer y generar algo distinto”, inició”, indicó el ‘Pirata’ en Hablemos de Max.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

FC Cajamarca no quiere ser ave de paso en Liga 1: el once que usaría con Barcos y Lavandeira. (Foto: Andina)

Asimismo, en tanto a su rol como asesor deportivo, apuntó: “Con el entrenador hemos armado prácticamente el equipo”. Aunque, puso una condición: “Les dejé claro desde el día uno, yo lo ayudo, yo llevo, yo traigo todo lo que quieran, pero el equipo,yo no me meto en el armado del equipo, porque todavía soy jugador. Las decisiones deportivas las toma el entrenador”.

Por último, indicó que también fue parte del trabajo de convencimiento: “No fue solo cuestión de convencerlos, sino que fueron seleccionados específicamente según las necesidades del club.Definimos qué jugador hacía falta para cada función y también buscamos jóvenes con potencial para el futuro. Existe una proyección en la conformación del plantel: hay futbolistas que aportan jerarquía, aunque probablemente no se puedan vender más adelante, y otros a los que hay que potenciar para que, en el futuro, representen un valor para el club”.