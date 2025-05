Hay jugadores que llegan a un club para sumar. Y hay otros que se quedan para dejar huella. Hernán Barcos pertenece a ese grupo selecto de futbolistas que no solo pisan la cancha: la transforman.

A sus 40 años, el “Pirata” sigue compitiendo como si estuviera en sus mejores días. No hay pausa, no hay tregua. En cada entrenamiento, en cada reducido, en cada partido de fútbol-tenis, pelea como si estuviera disputando una final. Al lado de Paolo Guerrero —otro guerrero eterno— se desafían a diario. Porque para ellos no existe la palabra “amistoso”, solo existe una consigna: ganar.

Pero lo que hace de Barcos algo más que un delantero veterano es su entrega incondicional. El gol ya no es su única obsesión; ahora también es guía, es capitán sin cinta, es el primero en levantar al juvenil que se cae y el último en dejar la cancha. Es esa voz que ordena, alienta y exige. Su presencia en el vestuario es leyenda viva, y su ejemplo, una brújula para los que recién comienzan a soñar.

En esta temporada, sigue siendo importante. Tal vez ya no corra como antes, pero su inteligencia táctica, su jerarquía y ese instinto depredador no se han ido. El gol aún lo busca, y cuando lo encuentra, lo grita con la fuerza de un joven que quiere comerse el mundo.

Barcos no juega por rutina. Juega porque ama. Porque en cada pelota dividida, en cada pase filtrado, en cada mirada al cielo tras un gol, hay una historia que se niega a apagarse. Y mientras otros miran el reloj, él mira el arco. Porque su carrera puede estar en la recta final, pero su corazón sigue en el punto de partida.

En Matute, ya no se lo ve solo como el “9”. Se lo ve como lo que es: un símbolo. Y cuando llegue el día en que cuelgue los botines, el vacío será inmenso. Pero hasta entonces, mientras el balón ruede, Hernán Barcos seguirá recordándonos algo esencial: el fútbol se juega con los pies, pero se gana con el alma.

Partidos Goles Minutos Apertura 4 1 214 Libertadores 9 5 523

El Comercio realizó una encuesta a destacados periodistas deportivos y Leao Butrón sobre el aporte de Hernán Barcos en el equipo de Néstor Gorosito.

- ¿Barcos es el mejor extranjero de AL de todos los tiempos?

- ¿Barcos debe ser titular?

- ¿Barcos que cargo debe ocupar luego del retiro?

Leao Butrón - exjugador de Alianza Lima

- Así rápidamente, yo creo que sí, porque no solamente ha sido influyente en el campeonato de Alianza, sino en el día a día y los momentos complicados ha sabido responder y dar la cara.

- Yo creo que la rotación que están haciendo. Está permitiendo tanto a Barcos como Paolo Guerrero dar el máximo de sus posibilidades y eso es bueno para Alianza. Finalmente, quien decide quien es titular, es el cuerpo técnico.

- No sé. Si bien yo, estoy trabajando en Alianza Lima en la parte administrativa y menores, no sabría decirte, pero si me queda claro que es de las personas que suma a la institución. Ya los encargados del club verán esa posibilidad a futuro. Más que todo depende de ellos.

Eddie Fleischman - Colaborador de El Comercio

- Sí. Barcos es el mejor jugador extranjero de la historia de Alianza. Tiene 3 temporadas siendo el mejor del torneo y sigue siendo líder dentro y fuera del campo también en Libertadores.

- ⁠Estando en plenitud, sí

- ⁠Quizás uno en la gestión deportiva del club.

Aldo Aquino - Periodista de Canal 5 - Panamericana TV

- Creo que se ha ganado ese titulo por todo lo que hecho en Alianza Lima.

- Hay partidos en que podria ser titular. Dependiendo de las circunstancias tiene jerarquia y Gorosito lo esta manejando bien.

- Eso dependera de la administracion sea en la Gerencia o en menores.

