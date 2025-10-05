Alianza Lima sigue alejándose de la cima de la tabla de posiciones tras caer 2-1 ante Alianza Universidad. Hernán Barcos fue uno de los protagonistas al salir expulsado en el segundo tiempo.

El delantero argentino asumió la responsabilidad del equipo en el resultado, pero criticó fuertemente a la organización de la Liga 1.

“No voy a hablar del arbitraje, los responsables del resultado somos nosotros. Tenemos que trabajar adentro. Lo que sí me da mucha pena por el hincha peruano, por el peruano en sí, para dónde está yendo el fútbol peruano. Con los líderes que tenemos, es muy difícil”, inidicó.

“Me da mucha pena por la hinchada que es muy pasional. El hincha va, acompaña y tiene que ver cosas que no son buenas”, sentenció.