¿Barcos puede quedarse en Alianza? La posición del club, el pedido del Fondo y los planes del goleador tras la salida de Gorosito

Por estas horas Alianza Lima es un incendio. No hay paños fríos que nivelen la temperatura en un escenario donde el Fondo Blanquiazul, tras mucho tiempo con un perfil discreto, a vuelto a recobrar notoriedad por intermedio de su presidente Jorge Zúñiga.

El directivo reapareció en escena para dejar clara la postura del Fondo: revaluar la decisión de no renovarle contrato a Hernán Barcos, goleador histórico del cuadro íntimo y que días antes de las finales con Sporting Cristal, por intermedio de Franco Navarro papá, el club hizo pública la decisión de dar por finalizada la relación contractual.

“Su trayectoria habla por sí sola, hay que meditar las cosas tanto en fondo como en forma. En el caso de Barcos, amerita una reflexión y una reevaluación como todos pensamos que se merece”, señaló Zúñiga sobre el futuro de Barcos.

El pedido tiene algo de populismo. Si es que Alianza Lima hubiera vencido a Cristal es poco probable que Zúñiga haya hecho público el deseo de reconsiderar la no renovación del ‘Pirata’. A estas alturas, el pedido parece más que sincero, un mecanismo para complacer al hincha y menguar la crisis en que se ha sumido al club en el último tramo del campeonato.

La posición del club

Franco Navarro padre, director general de fútbol de Alianza Lima, fue el responsable de hacer pública la decisión de no continuar con Hernán Barcos para la temporada 2026.

“Nos reunimos y le informamos que no estaba en los planes del 2026, que nos duele y que nos toca, pero son decisiones que uno tiene que hacerlas porque estamos en un cargo que no podemos tomarlas con el corazón", aseguró Navarro el pasado 26 de noviembre.

La justificación apelaba a una necesidad de renovación del plantel y a que ya contaban con Paolo Guerrero para el 2026, año en el que el goleador tendrá 42 años, la misma edad que Barcos.

Como responsable máximo del proyecto deportivo, Navarro también respaldó la renovación de Gorosito a fines de octubre pasado, decisión en pleno junto a su hijo, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de la institución blanquiazul.

Sin embargo, la presión mediática y el pésimo final ante Cristal, obligaron a cambiar de decisión y definir el cese del técnico argentino, lo que ha implicado un costo extra importante para el club. En el caso de Barcos, la posibilidad de cambiar de posición dejaría ya sin piso al director de fútbol y con ello en jaque su permanencia.

El futuro de los Navarro

Según pudo conocer este Diario, en la interna de Alianza Lima se evalúa la permanencia de Franco Navarro padre como responsable máximo del fracaso deportivo 2025. Lo hecho a nivel internacional, donde se sacó buenos resultados y se llegó a cuartos de final de la Copa Sudamericana, ya no alcanza para asegurar el respaldo y mantener la confianza.

La eliminación ante Sporting Cristal, pero sobre todo la forma, parece dejar sin piso al exfutbolista y también entrenador. Los próximos días en Alianza Lima serán determinantes para que, tras una tensa calma, se tomen decisiones importantes pensando ya en la temporada 2026.

Por lo pronto, el plantel de Alianza Lima seguirá entrenando esta semana a la espera de los anuncios de salida y la regularización de negociaciones que quedan en pendiente tras la salida de Gorosito.

La posición de Barcos

Hasta la última vez que Hernán Barcos fue consultado sobre su deseo, el delantero de 41 años repitió que le gustaría quedarse en Alianza Lima. Aunque la decisión parecía tomada, el artillero no cambió de idea ni de discurso: quiere quedarse.

Hoy la situación es otra, pero el objetivo sigue siendo el mismo: quedarse a vivir en Perú. Para ello, Barcos no encuentra mejor club que Alianza Lima y estaría dispuesto a negociar su permanencia. Sin embargo, sabe que al estar acéfalo por estos días, el club necesita primero concentrar sus esfuerzos en el nuevo técnico.

La idea de que Barcos continúe viene del Fondo Blanquiazul y esa decisión implicaría pasar por encima de Franco Navarro, situación incompatible para los códigos de un profesional como el ‘Pirata’, por lo que la primera medida es esperar a que el paso de las horas instaure la calma en Matute.

Eso sí, Barcos ya evalúa otras ofertas. La más concreta es la de Sport Boys. Esta semana debería ser clave para clarificar el futuro del ‘Pirata’ de las riendas del cuadro blanquiazul.