¿Revancha? Barcos y Alianza están a horas de visitar el Monumental para jugar un nuevo clásico. El escenario ideal para arruinarle la fiesta del centenario a los cremas. El delantero aliancista se sentó en una charla con Carolina Salvatore para un nuevo capítulo de “De Taquito”. Estas son sus respuestas sobre el Universitario vs Alianza Lima.

Está bueno que los clásicos como se viven aquí y, con un año tan importante para la U, que sea en una tercera fecha o es mejor que se hubiese jugado después, cuando las cosas ya estaban un poco más acomodadas...

Un clásico siempre es un clásico, pero sí por ahí en una mitad de campeonato, que las cosas se van más o menos definiendo, por ahí tendría un poco más de impacto por decirlo así. Hoy en la tercera fecha no define nada. Si bien ganar al rival siempre es el objetivo de todos, pero sí por ahí a mitad del campeonato tendría un impacto diferente.

Alianza Lima vs. Universitario en vivo estarán cara a cara por el superclásico peruano en el estadio Monumental. / Eurasia Sport Images

¿Cómo te preparas para un clásico? Es un clásico, pero ¿cómo lo viven? No es un partido cualquiera...

No, obviamente que no. La preparación, el enfoque tal vez es diferente. Muchos jugadores van a decir que te preparas para todos los partidos iguales, pero es mentira. Yo personalmente hay una diferencia entre un partido y otro. Todo es diferente, la responsabilidad es diferente. Para un delantero, por ejemplo, no es lo mismo hacer un gol a cualquiera que hacer un gol al clásico rival. Tiene otro impacto otra importancia. Entonces, yo como delantero me imagino todos los partidos que voy a hacer goles y los ve. Después, a veces salen a veces no salen, y normalmente no salen como uno se lo imaginó, pero uno siempre imagina y que se le dice la visualización, ¿no? Tratar de visualizar el juego antes para ya estar preparado, para diferentes situaciones.

Encima en este partido Sebastián Britos está en un buen momento, la ‘U’ está en un buen momento. Y la U este año busca ganar en su centenario, no va a tener el año que viene, no puede ganar el año que viene. Y Alianza ya lo ganó (2001), es el primer campeón mundial en un centenario. Entonces, ¿eso motiva para decir ‘no se lo pueden llevar’ o no?

Sí, obvio. Nosotros estamos mentalizado en alianza, soy sincero, pero sí, sabemos que el rival tiene un año importante y nosotros no queremos pasar por eso. Nosotros queremos ser campeones, primero, por Alianza, y segundo porque es el centenario de ellos. Pero lo primero es Alianza.

¿Y eso revierte un poco la imagen del año pasado, o sea ganarle en el Centenario a la U es como saldar cuentas?

Yo creo que cada año que pasa uno... Ya pasó. Yo no puedo vivir de lo que pasó. Porque si vuelvo al 2021, le ganamos con un hombre menos de visitante y fuimos campeones con un equipo que se había preparado para Segunda División, y ellos no llegaron a la Libertadores. En el 2022 fuimos bicampeones con un equipo, tal vez, inferior al que ellos tenían. Entonces, yo no me quedo ni con el bicampeonato, ni con el haber perdido la final el 2023. Ellos fueron justo ganadores. Nosotros fuimos gustos perdedores. Y ahora tenemos 2024. No vivo del pasado, porque si vamos a la historia, obviamente, Alianza está lejos.

Se habla mucho por estos días, nada concreto, pero hay una especulación de la llegada de Paolo Guerrero. ¿Te ves jugando con él en la cancha? ¿Podrían jugar juntos?

Haríamos un dupla de 80 años, sería hermoso. Si tiran la pelota dentro del área podemos crear cosas importantes. Paolo es un jugador espectacular, que todos sabemos lo que puede dar. Estando bien él, a disposición, es jugador importantísimo más allá de la edad que tenga. Así que si se llega a dar, bienvenidos sea, y acá lo vamos a aprovechar todo lo que podamos.