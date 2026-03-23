Hernán Barcos estuvo como invitado estelar en Enfocados, el podcast que conducen Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, y contó detalles de lo que pasó con Guillermo Salas cuando era técnico de Alianza Lima. El ‘Pirata’ celebró el título nacional del 2022, pero luego las cosas cambiaron rotundamente con ‘Chicho’ en 2023.

"Mi relación con él fue buena, creo que ‘Chicho’ era asistente en el 2021 y 2022. Después que agarró el interinato tras la salida de Carlos Bustos, fue muy bien. Hasta que salimos campeones creo que fue bien”, expresó el delantero argentino.

Luego, afirmó que Salas hizo cambios al asumir como técnico principal y su manera de gestionar las cosas tuvieron impacto en el primer equipo. Sin embargo, considera que esa acción pudo haberse dado porque quizás pasó algo dentro del club.

“Después del título cambió, sí cambió. Desde el interinato hasta el día que le dieron el poder de ser entrenador principal hubo un cambio. No sé si fue para bien o mal, pero hubo un cambio en la gestión, las formas”, explicó el ‘Pirata’.

Pese a lo ocurrido, Barcos afirmó que ‘Chicho’ Salas pudo haber continuado como técnico de Alianza Lima porque tenía potencial. Además, reconoció que si gestionaba mejor las formas, pudo seguir como entrenador del cuadro blanquiazul.

“Creo que eso le hizo mal porque al tiempo se tiene que ir un entrenador que creo que es ídolo del club. Con una buena gestión podría haber estado en el club hasta ahorita tranquilamente, porque ganamos el Apertura caminando y se va a la mitad del Clausura. Entonces, yo creo que era un entrenador que tenía potencial”, concluyó.

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