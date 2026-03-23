Resumen

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Hernán Barcos reveló cómo fue su relación con ‘Chicho’ Salas en Alianza Lima: “Después del título, cambió”. (Foto: Fernando Mejía).
Hernán Barcos reveló cómo fue su relación con ‘Chicho’ Salas en Alianza Lima: “Después del título, cambió”. (Foto: Fernando Mejía).
Por Redacción EC

Hernán Barcos estuvo como invitado estelar en Enfocados, el podcast que conducen Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, y contó detalles de lo que pasó con Guillermo Salas cuando era técnico de Alianza Lima. El ‘Pirata’ celebró el título nacional del 2022, pero luego las cosas cambiaron rotundamente con ‘Chicho’ en 2023.

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