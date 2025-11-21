Fernanda Huapaya
¿Barcos se aleja de Alianza? La posición del club, la ‘presión’ del ‘Pirata’ en redes y la razón para darle fin a cinco años de heroísmo
¿Barcos se aleja de Alianza? La posición del club, la ‘presión’ del ‘Pirata’ en redes y la razón para darle fin a cinco años de heroísmo

Yo no tengo nada que decidir. La decisión (de la renovación) la deben tomar ellos, no yo”, contestó Hernán Barcos a El Comercio a mediados de octubre cuando fue consultado sobre su continuidad en Alianza Lima para el 2026. Con esta y otras declaraciones, el ‘Pirata’ ha ratificado su deseo de continuar vistiendo la casaquilla ‘blanquiazul’. Sin embargo, según pudimos conocer, desde el club prefieren aguardar unas semanas más para tomar una decisión mientras evalúan tres factores en particular.

