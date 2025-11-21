¿Barcos se aleja de Alianza? La posición del club, la ‘presión’ del ‘Pirata’ en redes y la razón para darle fin a cinco años de heroísmo

En medio de tanta incertidumbre, el delantero ha venido compartiendo un par de publicaciones en redes sociales que hacen referencia a una posible salida y ha inquietado a más de un hincha ‘íntimo’. ¿Qué tan probable es que, tras cinco años, la romántica historia entre Hernán Barcos y Alianza Lima se termine?

Hernán Barcos ha cargado con la responsabilidad goleadora en Alianza Lima. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

El giro inesperado

A lo largo de la temporada, Franco Navarro (Director Deportivo), Franco Navarro Mandayo (Gerente Deportivo) y Fernando Cabada (Gerente General) confirmaron a este diario que contaban con total convencimiento de que Hernán Barcos, en caso no desee retirarse, debía continuar en Alianza Lima para el 2026.

Sin embargo, en las últimas semanas en las que los ambientes en La Victoria parecen estar más tensos de lo usual, el “sí” rotundo cambió a un “vamos a definirlo después”. Esto, por supuesto, debido también a que los contextos en el fútbol son dinámicos. Por su parte, el ‘Pirata’ confirmó su cambio de opinión respecto al retiro y le comunicó al club que desea continuar en Alianza Lima.

Hernán Barcos y lo que aporta a Alianza Lima | Foto: AFP / JUAN MABROMATA

¿Por qué el club no tiene el mismo convenicimiento que antes? Sin duda, desde el plano estadístico no hay mucho que cuestionar: Hernán Barcos es el segundo mayor anotador de Alianza Lima con 14 goles, dos por detrás de Paolo Guerrero. Además, ha sido figura en partidos determinantes en torneo nacional e internacional.

Año a año aparece el cuestionamiento sobre su edad y el ‘Pirata’ responde con anotaciones; sin embargo, está claro que su papel para el 2026 cambiaría de protagónico a secundario. No sería más el ‘9′ titular del club victoriano al estar detrás de un delantero extranjero y Paolo Guerrero. Uno de los cuestionamientos del área deportiva es qué tan saludable y beneficioso deportivamente es mantener al ‘Pirata’ con ese nuevo rol.

La segunda de las inquietudes es que, según la planificación que se viene haciendo para el próximo año, mantener a dos delanteros de 42 años en el banquillo puede ser problemático. Si bien tanto el factor del cambio de rol como el de la edad ya se conocían desde inicio de temporada, fue en las últimas semanas que hicieron dudar al área deportiva sobre la continuidad o no del ‘Pirata’.

Hernán Barcos subrayó la importancia de la presencia de Paolo Guerrero en Alianza Lima. (Foto: GEC)

Asimismo, tal como adelantó El Comercio, la continuidad de Paolo Guerrero viene avanzando favorablemente y lo más probable es que al término de la temporada pueda ser oficializada. Sin embargo, en el caso de Hernán Barcos se ha preferido poner un stand-by a su renovación y esto también es una señal de alerta para el jugador.

Cabe recordar que dentro de este análisis de pros y contras para decidir la continuidad de Barcos también se pondera la trayectoria que ha tenido en el club a lo largo de estos cinco años y la influencia que pueda tener en el vestuario en tanto al liderazgo que ahora comparte con Paolo Guerrero y Carlos Zambrano, a diferencia de otros años.

Hernán Barcos es capitán de Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Las ‘despedidas’ en redes

El último domingo, Hernán Barcos acudió al estadio Alejandro Villanueva a una ceremonia del Señor de los Milagros organizada para los trabajadores del club. De hecho, el ‘Pirata’ fue el único jugador del primer equipo que estuvo presente y esto llamó la atención de muchos.

Ese mismo día, por la tarde, el delantero argentino compartió la publicación de un hincha que, junto a otro grupo de aficionados, cantaba: “No se va, no se va, Barcos no se va” en los días en los que los rumores de su posible salida comenzaron a deslizarse.

Días después, el ‘Pirata’ compartió otro video de un hincha que editó y compiló varios de sus mejores momentos a lo largo de estos años en Alianza Lima a modo de despedida y con una canción de fondo que hacía alusión a su presunta salida.

Además, el último jueves la página Pases Uruguay dedicada a fichajes del mercado ‘charrúa’ informó que Albión FC está interesado en Hernán Barcos para su retorno a la primera división del próximo año y la publicación tuvo un like de la esposa del delantero argentino, lo que también inquietó a algunos hinchas ‘íntimos’.

