Este jueves, el Estadio Alberto Gallardo será testigo de uno de los partidos más importantes por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1, puesto que Sportng Cristal vs. Alianza Lima se verán las caras. El morbo por así decirlo es que Hernán Barcos, más conocido como el ‘Pirata’ ahora con camiseta celeste se enfrentará a su exequipo blanquiazul, cuyo paso obtuvo un bicampeonato y fue idolatrado por Comando Sur, pero a finales del pasado año la directiva de Alianza no quiso renovar el vinculo, entonces, tras su salida ahora se enfrentará al equipo de La Victoria.

En la antesala al juego, el equipo de Alianza Lima viene de ganar en condición de visita a CD Moquegua gracias a un tanto de Alan Cantero, con lo cual sumó 25 puntos y tras ese resultado crece la ilusión de no dar el Clausura por perdido, ya que se encuentra a tres puntos del líder Sport Huancayo que tiene 28 puntos.

Por su parte, Sporting Cristal bajo la dirección de Roberto Mosquera cayó feo en su visita a Cusco ante Cusco FC y se quedó también con 25 puntos, por ende, saldrá desde el primer minuto a complicarle los intereses a Alianza Lima.

Ante ese suceso, El Comercio buscó la opinión de destacados periodistas para que analicen en la antesala del duelo entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima y quién llega mejor a ese juego.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima se enfrentan por la jornada 14 del Torneo Clausura 2026. (Foto: ITEA Sports)

-Encuesta DT:

1. ¿El SC-AL define el campeón?

2. ¿Quién llega como favorito?.

3¿Quién será más decisivo, Eryc Castillo o Hernán Barcos?

Bruno Cavassa - Panamericana TV

1) No, al ganador le podría dar un gran impulso pero tendría q esperar que caigan por lo menos 2 equipos más.

2) Alianza por la remontada en el clausura, pero me da empate el partido.

3) Eryc Castillo por el gol, Hernán Barcos, pase lo que pase es el gran protagonista. Pagaría la entrada para ver lo que ocurrirá con el Pirata.

Jorge Esteves - Fundador de Diario El Bocón

1. No, define el Huancayo vs Universitario.

2. Alianza es favorito, llega rebosante de optimismo.

3. Eryc Castillo. Es mas desequilibrante, asiste y tiene gol.

Erick Osores - América TV

1, No creo que el Cristal Alianza defina al campeón porque hay varios equipos que están ahí alrededor esperando que un empate les permita trepar, ¿no? Aunque Universitario de Deportes tiene una ventaja, Melgar podría ser y hay que ver cómo le va a Garcilaso en un rato.

2 ¿Quién llega como favorito? Sí, es una buena pregunta, creo que aunque hay mucha paridad, creo que llega un poquito mejor Alianza Lima, ¿no? Viene de ganar, Cristal viene de perder un partido feo, creo que Alianza puede ubicarse un poco más tranquilo, al menos, ¿no?

3 ¿Quién será más decisivo, Castillo o Barcos? Sucede que, bueno, Barcos juega bastante menos, Castillo arranca, Barcos no. Bajo esa lógica, Castillo. Pero, me parece que el podría ser Castillo o, como se llama el 9, el 9 es Michael Hoyos de Cristal. Creo que Castillo podría con espacios tener más chance.

Daniel Kanashiro - Liga 1 MAX

1.- Luego de la caída de Huancayo no. La U mira en balcón. El que gane sigue en pelea y un empate mata a los dos y le deja el camino allanado a los cremas.

2 .- Alianza Lima llega mejor porque viene de atrás, porque más allá de la importancia del partido tiene la final asegurada, creo que llega menos presionado que los celestes.

3.- Veo a Castillo más activo de cara al arco de Cristal que a Barcos más cerca del arco aliancista.

Ricardo Montoya - Liga 1 MAX

De toda maneras el ganador no define el campeón porque hay otros candidatos, la U tiene la primera opción por ejemplo, Sport Huancayo, Deportivo Garcilaso también pueden meterse en la pelea y Melgar también está ahí. Partido parejo, porque si bien Alianza Lima llega mejor, Cristal es local y urge de sacar un buen resultado y por eso necesita la victoria. Ambos son desequilibrantes, pero claro hay que ver cuántos minutos juega Barcos y que tipo de partido hace Castillo. Es difícil responder esa pregunta, yo diría que están parejos.

Ernesto Arakaki - Ex futbolista

No define, por lo ajustado de la tabla. Para mí llega favorito Alianza Lima porque viene de conseguir un gran resultado de visita. Espero que Eryc Castillo.

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