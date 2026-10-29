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seis periodistas analizan cómo será el juego entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo
seis periodistas analizan cómo será el juego entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo
Por Jean Pierre Maraví Coppa

Este jueves, el Estadio Alberto Gallardo será testigo de uno de los partidos más importantes por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1, puesto que Sportng Cristal vs. Alianza Lima se verán las caras. El morbo por así decirlo es que Hernán Barcos, más conocido como el ‘Pirata’ ahora con camiseta celeste se enfrentará a su exequipo blanquiazul, cuyo paso obtuvo un bicampeonato y fue idolatrado por Comando Sur, pero a finales del pasado año la directiva de Alianza no quiso renovar el vinculo, entonces, tras su salida ahora se enfrentará al equipo de La Victoria.

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