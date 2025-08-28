Barcos vs. Valera: el lado B de un duelo que rompió los “códigos del fútbol”, comparó sus trayectorias y ensalzó la polémica tras el clásico

Pocas veces los clásicos entre Universitario y Alianza Lima dejan peleas que van más allá de la cancha. Es una regla que todo quede allí y lo que venga después sea anecdótico. Pero este último fue la excepción. El Hernán Barcos vs. Alex Valera continúa sacando chispas, encendió los micrófonos y generó un debate abierto sobre los códigos en el fútbol que, sinceramente, nadie respeta. Cada quien llevando agua para su molino, resaltando la trayectoria de uno, menospreciando la del otro y ensalzando las polémicas que siguen alimentando el tema.

Nadie tiene la verdad absoluta.

Comparar las carreras de Barcos y Valera es hacer notar lo que ya es evidente. Son distintas, diferentes e incomparables. El ‘Pirata es reconocido internacionalmente: ídolo en equipos granes como LDU de Quito, Gremio y Alianza Lima, mientras que el ‘Cholo’ es bicampeón con la U y su máximo goleador hoy. Pero en ambas trayectorias hay aciertos y errores que no deben confundir.

🎙️"Después de decirle que no a su selección, de no querer jugar por su patria, me viene a decir algo mi? Valera me falta el respeto, Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol."



Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima.



🎤 @Landivar_renato

🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/bGqJpucPZP — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) August 25, 2025

La leyenda Barcos

Hernán fue un trotamundos. Pasó por Argentina, Paraguay, Serbia, China, Portugal, Bangladesh, pero encontró en tres destinos su lugar preferido. Primero en Ecuador, donde el eco de su nombre retumbó con fuerza en LDU de Quito y alcanzó la eternidad: fue campeón ecuatoriano en 2010 y 2018 y figura en la Recopa Sudamericana 2010, con un doblete en la final frente a Estudiantes de La Plata.

El viaje continuó por Brasil, donde vistió las camiseta de Palmeiras (Copa de Brasil 2012) y Cruzeiro (Copa de Brasil 2018 y Campeonato Mineiro 2019). Pero con Gremio tiene una historia especial. No ganó títulos, pero sí el cariño y respeto del club y sus hinchas. Una muestra de afecta que perdura hasta hoy.

Pero si hay un capítulo épico es su llegada a Alianza Lima en febrero de 2021, cuando el club estaba en reconstrucción tras caer a la Liga 2. Con solidez y liderazgo, se convirtió en emblema: goleador y artífice del título nacional 2021, con un gol decisivo en la final, y bicampeón en 2022. Hoy, es referente de la institución y máximo goleador histórico extranjero con 74 goles en 177 partidos.

“¿Cómo un trabajador de la FPF puede incurrir en un acto de discriminación?”, la declaración COMPLETA en esta nota: https://t.co/6kpJxIQ4s8 pic.twitter.com/ZTJBmVIjZa — Fernanda Huapaya (@FernandaHuapaya) August 27, 2025

¿Polémicas? Las hay. Como el cruce que tuvo con un periodista brasileño al comparar su parecido físico con el cantautor Zé Ramalho, su intención de irse del Palmeiras en plena crisis deportiva, la vez que fue criticado por su “discurso soberbio” en la ‘Noche Blanca’ del 2018 por la ajedrecista Carla Heredia y los constantes reclamos de favoritismos hacia equipos como Barcelona SC.

Con Alianza también tuvo algunos episodios, como el comentario contra Aldo Corzo, que terminó en el pedido de disculpas públicas del ‘Pirata’, y la reciente discusión con Alex Valera, a quien llamó “muerto” durante el clásico. Y sí, sus palabras hicieron eco, pero también un cargamontón inútil. En Alianza, club e hinchas están del lado de su capitán.

Récords de Hernán Barcos Máximo goleador extranjero de Alianza Lima (74) Top 10 goleadores históricos de Alianza Lima (74) Máximo goleador histórico de la Copa Sudamericana (20) Segundo máximo goleador argentino en actividad, después de Lionel Messi (más de 317 goles) Top 6 de futbolistas más veteranos en marcar un gol en Copa Libertadores (41 años)

Valera, premio a la resiliencia

Álex Valera emergió del barro de la Copa Perú, gestándose como goleador en escenarios humildes. Inició su carrera en Unión Católica y Sport Olímpico, transitó por Juan López Chonate y Molinos el Pirata, donde se coronó campeón departamental en Lambayeque. En 2018, Pirata FC fue su trampolín a la fama: siete goles decisivos lo impulsaron a la Finalísima y al título que lo catapultó al club al fútbol profesional.

El 2019 jugó por Deportivo Garcilaso, destacándose como goleador, y luego pasó a Deportivo Llacuabamba, donde resultó figura del ascenso en el Cuadrangular final. Aunque en 2020 no pudo evitar el descenso con este equipo, ya era un nombre en el radar de los grandes: Universitario lo contrató por tres temporadas.

🗣️ Álex Valera, delantero de Universitario 🟡🔴: "Creo que ya estoy madurando en ese aspecto, pero fue una calentura nomás del partido (discusión con Hernán Barcos) y creo que ahí queda".



📹 @BrunoAlonsoQui1 pic.twitter.com/stIGY9hsWL — Ovacion.pe (@ovacionweb) August 25, 2025

Con los cremas no tardó en ser titular, pero una oferta de Al Fateh de Arabia Saudita en agosto del 2022 lo hizo salir del club y tener su primera experiencia en el extranjero. Jugó seis partidos, acusó problemas de pagos y volvió al Perú en 2023 para jugar otra vez en la U. Aquí la historia fue diferente: fue campeón nacional ese año en el Centenario de la institución y bicampeón en la temporada siguiente, siendo incluso el goleador del equipo.

Su carrera, aunque distinta, no está exenta de polémica. En 2022, tuvo un cruce con la dirigencia de la U por ponerle trabas para irse a Al Fateh. También llamó “llorones descendidos” a los hinchas de Alianza Lima, insultó a un árbitro ante las cámaras por haberlo expulsado y tuvo un roce con Hernán Barcos. Pero, lo que más se le cuestiona es el penal fallado ante Australia en el repechaje y sus constantes rechazos a jugar por la selección peruana.

Récords de Alex Valera Máximo goleador de Universitario en los últimos cuatro años (2022, 2023, 2024 y 2025) Último ‘9′ de la U en marcar un hat-trick (2021) Top 16 máximos goleadores históricos de la U (60) Segunda venta más cara de la U (1.8 millones de dólares)

Sea como fuere, las trayectorias de ambos son distintas, pero válidas a la vez. Incomparables, sí; pero profesionales al fin y al cabo. Y cada una tuvo episodios de polémica que fueron parte del proceso para ser mejores. Dicen que de lo malo también se aprende. Quizá lo ocurrido aquí no deba ser la excepción.

