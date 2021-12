Conforme a los criterios de Saber más

Su labor dentro de una cancha es anotar goles, aunque también se pone el overol y transmite experiencia a los más jóvenes. Sin embargo, cuando acaba el juego, Hernán Barcos no solo comparte su felicidad con Alianza Lima (a través de sus transmisiones en vivo por Instagram), sino que apoya a gente necesitada con actos de solidaridad. Esa labor social desinteresada pinta de cuerpo entero al ‘Pirata’. Hace poco, el último gesto de solidaridad de la familia Barcos-Cunha con su niñera peruana, María Allcca, cruzó fronteras y fue tendencia en redes sociales. Y es que el cordobés, reciente campeón nacional con el ‘equipo del pueblo’, le adelantó la Navidad a ‘Mari’, como la llama, al obsequiarle un departamento amoblado, por el cariño y dedicación que le tiene a sus hijos.

Desde Brasil, donde disfruta de unas merecidas vacaciones junto a su esposa Giuli Cunha y sus hijos, el atacante, quien está próximo a renovar su contrato con los blanquiazules, charló con El Comercio sobre la noble obra social. “Uno es jugador de fútbol, pero antes es persona. Normalmente no me nuestro como soy, pero sí con las actitudes”, admitió. Además, el ‘9′ de La Victoria confesó sus nuevos objetivos futbolísticos con los blanquiazules en la Copa Libertadores 2022, el romance con los hinchas y la buena relación que fortalece con Jefferson Farfán y el técnico Carlos Bustos.

–La afición de Alianza Lima y de otros clubes te catalogan como un futbolista que transmite enseñanzas dentro y fuera del campo, ¿cómo te sientes?

Estamos muy contentos por cómo nos está yendo, en lo futbolístico y social. Siempre es importante ayudar a la gente que más lo necesita. Nosotros por ahí tenemos la oportunidad de tener cosas que muchos no la tienen. No hay que ser egoístas ni egocéntricos. Hay que tratar de mirar otras realidades. Hay que enseñar. Cuando uno quiere, puede.

–¿Cómo nació la idea de regalarle un departamento a la niñera de tu hogar?

La casa la compramos hace tres meses, y se la entregaron el 28 de noviembre. La idea era que no se sepa nada. Mi mujer lo comentó en sus redes sociales, solo dijo que ‘Mari’ (niñera) se lo merecía. Ella al agradecerle se vio que le habíamos dado un departamento. Ojalá sirva de ejemplo para muchos, que otros se animen. No es fácil, pero si uno quiere, puede, y le puede dar valor al trabajo de las personas que ayudan.

–Fue un gesto de solidaridad que te pinto de cuerpo entero.

Sinceramente, no era para que se haga público. No lo hicimos con esa intención. A ‘Mari’ la conocimos en junio, cuando la contratamos para que trabaje en casa. Un día se le dijo si necesitaba ganar un poco más de dinero para quedarse más tiempo con mi hijo, porque nosotros teníamos que salir. Después yo la llevaría a su casa, pero ella me dijo que no me preocupe. Eran dos horas en bus. Ella vive en Carabayllo. Entonces, fuimos con mi esposa, la llevamos, y me dijo que su casa era muy humilde, pero le comentamos que no se haga problemas.

Fuimos a su casa y vimos su realidad, lo que decía. Tiene cuatro hijos y una vida difícil, la más grande cuida a los otros cuando ella no está en casa. Así que con mi esposa intentamos ayudarla. Además, tiene problemas personales con el exmarido, así que lo ideal era que salga de ahí. La única forma era comprarle una casa. Alquilarle una sería por un tiempo, ya que cuando nosotros nos vayamos, Mari tendría que regresar. Así que hablé con mi esposa, vimos varias casas y le comentamos por el tema de la zona. La hija vio una en Facebook, hablé con el constructor, quien nos ayudó, regaló una cocina, dos roperos y entregó a tiempo el departamento. Estrenado lo pudimos remodelar, compramos desde vasos hasta camas para darle mejor calidad de vida a sus hijos. A pesar de todo lo que sufrió, es una persona integra, de confianza y da un cariño a nuestros hijos que no tiene precio.

–Alianza es una familia, María Allcca, la niñera, también es parte de tu familia...

Desde que empezó a trabajar con nosotros se ganó nuestro respeto, cariño y admiración por todo lo que vive. Uno también pasó dificultades, sabe lo que es. La veo con ganas de seguir creciendo, mejorando, yo la estoy ayudando a ahorrar, enseñándole a cómo manejarse financieramente. Tiene que administrar para el futuro. Ella es abierta a escuchar, es lo bueno. Nos da la posibilidad de que pueda crecer. No por ser madre soltera y con cuatro hijos no puede crecer, eso no está escrito en ningún libro. Los hijos son educados, lindos y también tendrán la posibilidad de crecer.

–Comentaste que también pasaste dificultades, ¿cómo fue tu infancia?

Tuve una infancia buena, tranquila, hasta los diez años que falleció mi papá. Se quedó mi mamá sola con nosotros, cuatro hermanos (mellizos de once años, yo de diez y el más grande que tenía trece años). Salimos todos a trabajar, a buscar la comida. Mi mamá tenía un trabajo, pero no daba para todos. Yo vendía cosas, trabajaba con mi tío, y valoraba cada peso. La vida te da unos valores que hoy muchos han perdido. Hoy uno tiene un peso más que el otro, y se creen superiores. Nadie es más que nadie, eso intento inculcar a mis hijos. La ropa que uno use o el teléfono que tenga no te dice quién eres. Sí las actitudes, la forma de pensar de cada uno.

–Tienes desde pequeño en tu padre a tu ángel guardián...

Sí, mi viejo siempre está presente en todo. Gracias a Dios que ninguno de mis hermanos se desvió, vivimos en paz. Yo sé lo que es comer al mediodía y no en la noche o comer en la noche y no tener para el mediodía. No es fácil ayudar a todo el mundo, obviamente, pero si todos ayudáramos un poquito, todo sería más fácil.

–¿Las obras sociales son parte de tu vida anónima?

Con mi esposa hacemos bastante cosas, pero tratamos que no se vea. No es la idea. Uno lo hace de corazón por el bien de los demás, es algo que nos reconforta y hace feliz a nosotros. Cuando estábamos comprándole las cosas a ‘Mari’ para la casa, los platos, cuchillos, mi esposa me decía que parecía que estaba comprando para ella. Eso es lo que a nosotros nos llena, sin esperar nada a cambio. Nos hace feliz. Después uno intenta ayudar. En mi ciudad estamos haciendo varias acciones, en Brasil, también, tratamos de abrazar la causa de muchos que necesitan. No se puede ayudar a todos, pero con un granito de arena todo sería más fácil. Hay veces que uno dice que no tiene, pero como esta chica de Brasil que necesitaba dos millones de dólares. Si cada uno de nosotros da un dólar, sería mucho más fácil. En Brasil hay más de doscientos millones de habitantes. Si dan un dólar sería simple los dos millones de dólares. Ese dólar es significativo, suma mucho. ¿Para qué voy a donar cinco soles, si no es nada? ¿Cómo que no es nada? Tal vez para el bolsillo de algunos no es nada, pero para otros es un plato de comida. Muy pocos se ponen en el lugar del otro. Hay un montón de pensamientos egoístas.

–¿Cómo describes la escena con los hinchas por las calles de La Victoria, después de haber logrado el título nacional?

Muy lindo. Saliendo del estadio, la gente no se puede acercar mucho, nos ha trabado a todos (la pandemia), pero uno intenta hacerlos sentir importantes. Salimos en el carro, empezamos a gritar, la gente se vino, justo se paró el tránsito y paramos el carro. Después salimos por arriba, no había como atenderlos a todos. Ahí salimos por el techo con Édgar (Benítez) para saludar a la gente y agradecerles ese cariño. Las mismas ganas de ellos de agradecernos a nosotros por el título es la nuestra, por el cariño, siempre están, al pendiente, nos acompañan. Te van a ver en los entrenamientos, en el partido, después, y eso nos reconforta, nos hace muy felices. Sentimos su apoyo.

–Jugaste en clubes importantes de Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, China y Portugal, ¿qué tiene de especial Alianza Lima, en Perú?

Tengo una conexión desde el primer día que llegué a Alianza. Cuando se escuchó mi nombre en Alianza Lima, empecé a recibir mensajes de cariño, pero algunos otros también me decían para qué venía si estaba viejo, bla, bla, bla. No respondo a nadie por respeto. Ni a los buenos ni a los malos. Desde el primer día sentí el cariño y respaldo del hincha. A medida que fuimos andando en el campeonato, las cosas fueron yendo bien. Me fui encariñando, nosotros tenemos un grupo humano muy bueno. En Alianza siempre hemos sido una familia. Tanto dirigentes, funcionarios y jugadores, todos estamos en la misma, eso es muy lindo.

–¿Qué es lo que falta para ampliar tu contrato con Alianza Lima?

El tema de la continuidad lo están hablando mis empresarios con el club, las dos partes queremos lo mismo, así que no creo que haya problemas. Sinceramente en estos días no estoy hablando con los directivos, ya que estoy de vacaciones, está mi empresario hablando. No creo que tengamos dificultad en la renovación. El Perú nos ha recibido muy bien, no solo Alianza. Yo tengo mensaje de rivales directos hablando bien de mi persona, de mi familia, de Alianza.

–En el 2022, ya podrás jugar en Matute, celebrar un gol y llevar a tu pequeño hijo peruano.

Sí, la idea es esa, que ellos puedan vivir esto también. El otro día le dije a mis hermanos, a mi mamá, quienes todavía no han podido venir al Perú, que tienen que vivir esto. Venir a disfrutar a la gente de Alianza. Están ansiosos que se abra la cancha. Ojalá que se pueda concretar y que todos puedan conocer lo que es Alianza Lima.

- ¿Te rondó en la cabeza la idea, más adelante, de ver un partido de Alianza con los hinchas en tribuna sur de Matute?

Esperemos, esperemos. He conversado un poco con los hinchas, mucho respeto y admiración. Esperemos que nos sigan apoyando. Es fundamental el apoyo desde afuera. Todo lo que se siente afuera, lo sentimos adentro.

–Marcar el gol del título nacional ante Sporting Cristal siempre será especial.

Fue muy lindo haber concretado el gol de la final, pero yo rescato el trabajo del grupo. Los 180 minutos, de cómo se entregó el grupo, al cien por cien. Terminamos todos muertos, por esto mismo. Por dejar todo, por tratar de salir campeón, por el trabajo de todo el año.

–Tuviste un gran gesto al cargar a Jefferson Farfán en plena celebración tras el título...

Jefferson lo trabajó mucho para estar, a él le hubiera gustado haber jugado los noventa minutos, pero sabe que, por ahora, no le da. Uno sabe del sacrificio, lo que esperaba en ese momento. Hace dos a tres semanas veníamos hablando y me decía: “Hernán, hay que salir campeón, hay que salir campeón. Lo necesitamos”. Estaba soñando con este momento. Es lo que todos queríamos, lo que él soñaba. Nada mejor que él lo pueda disfrutar, ojalá por mucho tiempo más.

–La cuenta pendiente de Alianza y de los clubes peruanos es la Copa Libertadores, ¿cómo afrontarla?

Hay que mentalizarse. Saber que es diferente al campeonato peruano. Jugarlo de manera diferente, entrar cada partido como tal y defender los colores no solo de Alianza, sino de todo el Perú para tratar que se vea diferente en torneos internacionales. Así como quedó demostrado con Alianza en el fútbol femenino en la Copa Libertadores.

–El haber regalado un parlante de música a las chicas del fútbol femenino fue otra muestra de solidaridad que te pintó de cuerpo entero...

Es muy importante apoyar, sobre todo a las más débiles. En este caso, el fútbol femenino no tiene el mismo apoyo que el masculino. Hay que estar, ayudar en lo que uno pueda. Es difícil hablar de igualdad, pues en la sociedad no la hay. Hay que estar atento y en lo que se precise, ayudar.

–Eres un técnico dentro del campo, ¿el plus es la buena química con Carlos Bustos?

Tenemos una relación muy buena, desde antes de ir a Alianza. Una relación de respeto, muy sana. Hay veces que me pide consejos, como yo a él, y nos ayudamos en muchas cosas. Carlos es una gran persona, un gran profesional, que nos ha ayudado mucho. Él también se merecía este título, ojalá que lo podamos disfrutar por muchos años más.

–Firmaste por Alianza pensando en jugar Liga 2, al igual que el técnico, que el mismo Farfán, pero se logró el título nacional en Liga 1...

Llegué a un club reconocido a nivel internacional. Lo que me llevó fue la grandeza de Alianza, nada más que eso. De a poco lo fuimos queriendo, encariñando, y se da lo de poder jugar en Primera. Lo aprovechamos de la mejor manera, luego de lo que fue el 2020. Creo que nadie lo esperaba. Si esto lo firmábamos en marzo, si lo apostábamos, nos hacíamos millonarios todos, pero solo nosotros y algunos hinchas fuimos los que acreditaron que podíamos ser campeones.

