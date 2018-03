¿Alianza Lima no hizo nada bien ante Boca Juniors?

Lee, miro y escucho solo de Boca Juniors, como si el equipo argentino haya hecho su mejor partido de los últimos tiempos frente a Alianza Lima. Creo, sin olvidar de que llegó con un once parchado, que si los ‘xeneizes’ jugaban al nivel del 4-2 ante San Martín de San Juan, por lo menos un gol hubieran hecho.

Pero no sucedió, más allá del infortunio de los postes, que por cierto fueron acciones aisladas. El líder de la Superliga lo hizo tan bien, con Carlos Tevez en gran nivel, que en FOX Sports abrieron un debate sobre la presencia del ‘Apache’ en el Mundial, aunque ya aquello sea discusión de ellos. Lo cierto es que Boca no pudo ganar y que se esperaba mucho más del cuadro de Barros Schelotto, así como se esperaba muchísimo menos de los íntimos, que anoche compitieron frente a uno de los candidatos de la Copa Libertadores.

El plan de Bengoechea



Alianza Lima sorprendió desde el inicio con la propuesta de Bengoechea, que ni el propio Troglio pudo visualizar cuando conversó con el 'Pata' Pereyra, ayudante de campo de Barros Schelotto. Cinco volantes, con el cuestionado Lemos en el medio y Alejandro Hohberg de falso ‘9’, generaba dudas, sobre todo por el poco peso ofensivo. Sin embargo, funcionó a la medida de lo planeado por Bengoechea.

Que Alianza renunció a la pelota. Sí, es verdad. Pero, con el ‘Profesor’ como entrenador, ¿cuándo se impuso teniendo como arma primordial la posesión? Este fue el principal argumento para negarle méritos al cuadro blanquiazul luego del empate. Da la impresión que no siguieron su campaña 2017, en la que fue campeón. Este equipo tiene buenos pasajes de fútbol porque posee jugadores para hacerlo pero no se impone a partir de manejar el balón por largo tiempo. Es como pedirle a Mourinho ‘tiki-taka’, cuando bien sabemos que el portugués por más estrellas que tenga, maneja una idea clara de cómo ganar y acumular títulos.

Hohberg se las arregló para generar peligro estando solo arriba. (Foto: Reuters) Hohberg se las arregló para generar peligro estando solo arriba. (Foto: Reuters)

Entonces, Alianza Lima jugó con sus armas y a lo que sabe. Y a partir de hacerse fuerte en su propuesta le hizo daño a Boca Juniors, incluso con momentos de dominio en campo ‘xeneize’. Se protegió bien las bandas, déficit que arrastra desde el año pasado, y que ayer, por más que se cuidó con las duplas Garro-Ramírez por derecha y Duclós-Velarde por izquierda, la visita generó sus dos opciones más claras, que se estrellaron en los palos, por cada uno de esos sectores. En el primer tiempo con Tevez por el lado de Duclós y en el complemento con Cardona, por el sitio de Garro. La zaga central estuvo en buen nivel, con un Gonzalo Godoy anticipando siempre a Tevez.

Formación inédita

Boca Juniors asumió desde el inicio el protagonismo del partido. Tuvo la posesión casi en todo el encuentro. No obstante, llegó hasta a donde Alianza Lima quiso y en más de un pasaje entró en el juego íntimo. Bien lo dijo el ‘Cai’ Aimar en “90 Minutos de Fútbol”: “Boca no jugó bien. No hizo un gran partido”. El mediocampo con cinco jugadores funcionó, teniendo a Tomás Costa como un volante ancla con presencia, roce y nivel para este tipo de duelos. Cruzado, a quien nunca le pudieron sacar la pelota, distribuyó con criterio; mientras que Lemos mostró cosas interesantes en esa función de volante mixto. Velarde y ‘Cachito’ sumaron toque y entrega por los lados. En la primera llegada clara de los aliancistas (13’) se vio cristalizada la idea de ayer. Recuperación, pases rápidos y cortos con movilidad, del medio hacia la izquierda con Hohberg saliendo del área hacia la banda. Y finalización con remate directo de uno de los mediocampistas. Lástima que Lemos le pegó despacio al medio, en donde estaba Rossi.

Tomás Costa hizo un buen partido en el mediocampo. (Foto: EFE) Tomás Costa hizo un buen partido en el mediocampo. (Foto: EFE)

Y Hohberg como falso ‘9’ lo hizo bien. Peleó con los gigantes Vergini y Heredia, siendo el primer jugador íntimo en salir a presionar. Puso mucha entrega y fue incansable. En ningún momento desentonó por el medio y, cuando el juego lo requería, se tiró por los lados, generando espacios para la llegada de algún volante. Alejandro es un buen futbolista, versátil, que a partir del clásico sumó confianza. Contra Boca lo demostró.

Un párrafo final para el marco del Estadio Nacional. Hubo un gran ambiente. Los hinchas de Alianza Lima llegaron y salieron ilusionados, por lo que se vivió en las tribunas y vio en el campo. Gran acierto de la administración y gerencia blanquiazul de dejar Matute a pesar de cierta molestia de los hinchas. Para club en etapa concursal, este tipo de decisiones son tan importantes como las deportivas. Y Alianza lo hizo muy bien. Tanto afuera como adentro, en donde compitió frente a un rival superior. Ahora, como lo dijo Bengoechea, “la misión es crecer a nivel internacional”.