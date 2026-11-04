Horacio Melgarejo se disculpa con Alianza Lima tras hacer la ‘U’ con las manos: “Me ganó el nerviosismo”. (Foto: GEC)
Horacio Melgarejo se disculpa con Alianza Lima tras hacer la ‘U’ con las manos: “Me ganó el nerviosismo”. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, ofreció disculpas a la gente de Alianza Lima tras lo ocurrido al final del partido en Matute. El argentino se fue expulsado del compromiso y camino a vestuarios realizó el gesto de la ‘U’ con las manos, provoncado todavía más al hincha blanquiazul en el estadio.

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