Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, ofreció disculpas a la gente de Alianza Lima tras lo ocurrido al final del partido en Matute. El argentino se fue expulsado del compromiso y camino a vestuarios realizó el gesto de la ‘U’ con las manos, provoncado todavía más al hincha blanquiazul en el estadio.

Es más, la situación fue escalando al punto de que Franco Navarro, director deportivo de los íntimos, lo encaró camino al túnel para reprocharle su actitud. Al respecto, Melgarejo salió al frente para pronunciarse por lo ocurrido, mostrar su arrepentimiento y enviarle un mensaje al hincha blanquiazul.

“Me ganó el nerviosismo, quiero pedir disculpas a la gente de Alianza, no tengo que reaccionar así más allá de los insultos, escupitajos y un montón de cosas que me tiraron (desde las tribunas)”, expresó el técnico de Cienciano en Liga 1 Max.

✅ EN VIVO Horacio Melgarejo "Me ganó el nerviosismo, quiero pedir disculpas a la gente de Alianza, no tengo que reaccionar así más allá de los insultos, no corresponde hacer lo que hice" #L1Radio 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGymSr https://t.co/3zxb8vF3Pz — L1MAX (@L1MAX_) November 4, 2026

El argentino reconoce que su actitud no fue la correcta. “Vuelvo a decir, pido disculpas a la gente de Alianza, no corresponde hacer lo que hice. Y a partir de ahí, seguir peleando y tratando de dejar lo más arriba posible a Cienciano; pero el objetivo principal es pedir disculpas a Alianza Lima, a su gente y al fútbol peruano”, añadió.

Por último, Melgarejo se refirió a su continuidad. “Es una decisión de la directiva. Estábamos hablando de una posible renovación. Son dos cosas distintas”, afirmó.

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