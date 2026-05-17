Horacio Melgarejo no ocultó su molestia tras la derrota de Cienciano frente a Alianza Lima en Cusco. El técnico del cuadro imperial consideró que su equipo controló gran parte del encuentro y cuestionó la actitud del líder del Torneo Apertura después de quedarse con un jugador más en la altura.

“Fue un partido que ellos, desde el inicio que jugaron con cinco defensas, mis jugadores lo controlaron. Felicitar a Alianza que se lleva una victoria que no se lo esperaba. Me sorprendió cuando se quedaron con uno más y empezaron a hacer tiempo”, comentó el estratega cusqueño luego del partido.

Melgarejo también destacó la entrega de sus dirigidos pese a la expulsión sufrida por Renzo Salazar. El entrenador aseguró que el equipo nunca sintió la desventaja numérica: “No encuentro adjetivo para decirle a mis muchachos que dieron la vida. Si ustedes me dicen en qué momento se notó la superioridad numérica, no se notó”, afirmó.

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Horacio Melgarejo 🤝 Pablo Guede



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El técnico de Cienciano lamentó además la ocasión desperdiciada por Matías Succar en los minutos finales, una jugada que pudo significar el empate para el cuadro cusqueño. “Le pregunté a Mati qué había pasado y me dijo que quiso empujarla con la derecha, pero le pica y se le va por abajo. Ahí estaba el empate”, señaló.

Finalmente, Melgarejo envió un mensaje a la hinchada de Cienciano, que llenó el estadio y acompañó al equipo pese al duro resultado. “Estoy muy dolido porque los hinchas merecían llevarse los tres puntos y seguir soñando con el campeonato. Que no dejen de soñar porque el equipo dejó todo hasta el último minuto”, concluyó.

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