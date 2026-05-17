Resumen

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“Me sorprendió que empezaran a hacer tiempo”: la crítica de Horacio Melgarejo a Alianza Lima. (Foto: Cienciano)
“Me sorprendió que empezaran a hacer tiempo”: la crítica de Horacio Melgarejo a Alianza Lima. (Foto: Cienciano)
Por Redacción EC

Horacio Melgarejo no ocultó su molestia tras la derrota de Cienciano frente a Alianza Lima en Cusco. El técnico del cuadro imperial consideró que su equipo controló gran parte del encuentro y cuestionó la actitud del líder del Torneo Apertura después de quedarse con un jugador más en la altura.

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