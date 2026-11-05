Alianza Lima no ha terminado de resolver la apertura de expediente contra Pablo Guede por el incidente con Hernán Barcos, y ya está por enfrentarse a un nuevo riesgo de sanción dentro de la institución. Esta vez, el señalamiento es hacia las dos cabezas de su área deportiva: Franco Navarro (Director Deportivo) y Franco Navarro Mandayo (Gerente Deportivo). ¿La razón? Un nuevo show protagonizado por Horacio Melgarejo y su enorme afán de ser el centro de atención más allá de que su equipo gane o pierda. El entrenador de Cienciano, pese a estar con una medida cautelar, reincidió en una mala conducta e hizo gestos obscenos y provocadores frente a las tribunas occidente y sur del estadio Alejandro Villanueva. El desenlace fue una gresca que no llegó a mayores gracias a la intervención de la policía y parte del staff de Alianza Lima.

Horacio Melgarejo. (Foto: Getty Images)

¿Se impondrán sanciones?

Tras lo sucedido la noche del último martes se deben separar los casos de los implicados de manera separada. El primero es el de Horacio Melgarejo, un entrenador que cuenta con el antecedente de haber sido sancionado por la Comisión Disciplinaria con un año de suspensión, pero que quedó en stand by gracias a que el TAS le otorgó una medida cautelar.

Con el agravante de ese gran antecedente, la misma Comisión Disciplinaria deberá esperar el informe del árbitro y del delegado del partido acerca de las conductas de Horacio Melgarejo y tomar la postura de abrirle o no un expediente. Está claro que lo más certero es que el técnico sí resulte ser investigado, llamado a presentar descargos y, posteriormente, sancionado por un tiempo igual o mayor que el que tuvo en el primer fallo.

Franco Navarro bajó junto a su hijo para darle el alcance a Melgarejo (GEC)

El caso de Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo tiene que pasar por un curso parecido. Es decir, se deberá esperar a que los reportes incluyan o mencionen a ambos directivos para que, a partir de ahí, la Comisión se reserve el derecho de abrirle o no expedientes a ambos.

En caso de que sea así, se podría considerar que las intervenciones de uno y otro fueron distintas. Según lo que se observa en imágenes, Franco Navarro fue el primero en ir a increpar a Melgarejo y quien notoriamente estaba más alterado al punto de querer perseguirlo hasta que el entrenador estuviera dentro del túnel.

Horacio Melgarejo es expulsado y desata la furia de los hinchas de Alianza Lima con polémico gesto. Foto: Giancarlo Ávila / EC.

Detrás de él, Franco Navarro Mandayo también perseguía a Melgarejo pero no con tanta cercanía. En un punto, se le ve intercambiando palabras con el técnico una vez que este se encontraba en el túnel y ya custodiado por la policía. Todo esto serviría de argumentos para que la Comisión determine si le abrirá o no expediente a los implicados.

En caso de haber aplicarse sanciones a ambos directivos, estas podrían ser del tipo económicas o tratarse de suspensiones para que no formen parte de la delegación de Alianza Lima -con los accesos que eso incluye- por el número de fechas determinadas en el fallo.

Según el informe del delegado del partido de ayer, ambos Franco Navarro no solo podrían ser sancionados por increpar a Melgarejo, sino por ingresar a un espacio restringido cuya presencia está limitada a jugadores, utileros, comando técnico, entre otros. @dt_elcomercio — Fernanda Huapaya (@FernandaHuapaya) November 5, 2026

En el caso de Melgarejo, en cambio, la provocación tiene un margen de duda mucho menor tras los gestos que hizo mirando hacia la tribuna y cuando se retiraba hacia el túnel, por lo que eso, además del grave antecedente, ameritarían varias fechas de inhabilitación para dirigir. Hasta el momento, en Alianza Lima no han recibido ninguna notificación por parte de la Comisión Disciplinaria.

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