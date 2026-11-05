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Resumen

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Franco Navarro bajó junto a su hijo para darle el alcance a Melgarejo (GEC)
Franco Navarro bajó junto a su hijo para darle el alcance a Melgarejo (GEC)
Por Fernanda Huapaya

Alianza Lima no ha terminado de resolver la apertura de expediente contra Pablo Guede por el incidente con Hernán Barcos, y ya está por enfrentarse a un nuevo riesgo de sanción dentro de la institución. Esta vez, el señalamiento es hacia las dos cabezas de su área deportiva: Franco Navarro (Director Deportivo) y Franco Navarro Mandayo (Gerente Deportivo). ¿La razón? Un nuevo show protagonizado por Horacio Melgarejo y su enorme afán de ser el centro de atención más allá de que su equipo gane o pierda. El entrenador de Cienciano, pese a estar con una medida cautelar, reincidió en una mala conducta e hizo gestos obscenos y provocadores frente a las tribunas occidente y sur del estadio Alejandro Villanueva. El desenlace fue una gresca que no llegó a mayores gracias a la intervención de la policía y parte del staff de Alianza Lima.

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