El volante ofensivo que había arrancado como titular sufrió un duro revés que no le permitió continuar en la cancha. Se trataba de un desgarro aductor en el muslo izquierdo. A partir de entonces, el futbolista tuvo una para prolongada y, después, dos más. Sin embargo, el último miércoles tuvo un retorno de héroe al anotar el ‘doblete’ que le dio el triunfo a Alianza Lima ante la Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Su emoción lo decía esto, su regreso fue casi milagroso.

La recuperación de Cantero

Una vez que el volante argentino de 27 años sufrió el desgarro aductor del muslo izquierdo, estuvo fuera de las canchas entre la segunda semana de abril y fines de mayo, perdiéndose un total de seis fechas del Torneo Apertura y cuatro de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Cuando ya había empezado a entrenar con el equipo y estaban próximos a enfrentar a Libertad en Asunción por la última fecha de la fase de grupo de la Copa Libertadores, Cantero tuvo una recaída a causa de una pubalgia en la previa de ese encuentro, tal como lo confirmó el parte médico emitido por el club en aquel entonces.

Por tanto, su retorno tuvo que esperar y no jugó ante el cuadro paraguayo ni tampoco dos partidos más del Torneo Apertura hasta mediados de junio. Para entonces, Cantero ya se había perdido trece partidos con camiseta de Alianza Lima contando ambos torneos.

Su reaparición se dio el 28 de junio ante FBC Melgar cuando arrancó como titular y jugó 65 minutos en la victoria por 1-0 en Arequipa. A partir de entonces, jugó tres fechas más del Torneo Apertura y estuvo apto para el partido de ida ante Gremio por la Copa Sudamericana en Matute.

En dicho encuentro, disputado el 16 de julio, Alan Cantero salió lesionado apenas en el minuto 23. Unos días después, Alianza Lima confirmó que el futbolista había sufrido un desgarro de primer grado en el bíceps femoral izquierdo; es decir, una lesión distinta a la anterior.

Este nuevo problema lo mantuvo fuera de las canchas para las cuatro primeras fechas del Torneo Clausura en el que Alianza Lima debutó el 19 de julio. En total, se había perdido 17 partidos en toda la temporada. Su reaparición recién se daría el 9 de agosto ante Ayacucho FC en Ayacucho.

En aquel encuentro ante los ‘Zorros’, Alan Cantero ingresó en el minuto 62. Su siguiente duelo a modo de reaparición en Matute fue ante la Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana cuando, en una noche mágica, ingresó el minuto 62 y anotó el ‘doblete’ que le dio la victoria al cuadro ‘íntimo’. En total, suma tres tantos considerando el que le anotó a Sporting Cristal en el Torneo Apertura.

Recuperación

En general y de acuerdo a la información oficial del club, se trataron de tres lesiones diferentes: un desgarro aductor en el muslo izquierdo, una pubalgia a modo de recaída, y un desgarro de primer grado en el bíceps femoral izquierdo. Por tanto, se presume que la pierna de la que podría sufrir más lesiones es en la zurda.

Según pudimos conocer, la recuperación de Alan Cantero tuvo que ver con muchas sesiones de fisioterapia, masajes y descargas musculares, y ejercicios de fuerza en las piernas una vez que pudiera estar apto. Finalmente, cuando ya pudo entrenar a la par de sus compañeros, se ha mostrado como uno de los futbolistas con más potencia dentro del plantel y es uno de los nombres de confianza para Gorosito.

El ‘9′ encubierto

Como se sabe, Paolo Guerrero también sufrió una nueva lesión el último miércoles y no pudo terminar el primer tiempo ante la Universidad Católica de Ecuador. Esto, sin duda, representa un problema para Néstor Gorosito en tanto al ‘9′ y las exigencias que pueda tener Hernán Barcos como el titular.

Sin embargo, ya se plantean algunas alternativas. La primera de ellas es volver a utilizar a Matías Succar como ‘9′, tal como lo hizo ante Ayacucho FC en el que fue titular, pero desde El Comercio pudimos conocer que también se analiza la chance de Alan Cantero como media punta o punta, una posición en la que ‘Pipo’ ya lo ha utilizado en duelos amistosos o algunos replanteos.

