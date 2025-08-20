Fernanda Huapaya
El pasado 5 de abril, Alianza Lima jugaba el clásico contra Universitario de Deportes en el estadio Alejandro Villanueva. Alrededor del minuto 79, los ‘íntimos’ iban ganando por 1-0 a pesar de que Pablo Lavandeira había sido expulsado en el minuto 16. Sin embargo, Néstor Gorosito tuvo que quedarse sin otro de sus titulares: Alan Cantero sufrió su primera lesión del año con camiseta blanquiazul.

