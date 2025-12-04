Fernanda Huapaya
¿Cómo quedó el vestuario de Alianza tras el heroico gol de Barcos, el goleador histórico que Navarro ‘despidió’ antes de los playoffs?
Con apenas seis minutos en la cancha, Hernán Barcos anotó y puso el 1-1 entre Alianza Lima y Sporting Cristal el último martes por los playoffs de la Liga 1. En la celebración de la anotación, coincidentemente, los primeros en acercarse a él fueron aquellos más cercanos fuera de las canchas: Pablo Lavandeira, Alan Cantero y Jesús Castillo. En medio de todos los rumores de una posibe malestar en la interna ‘íntima’ a propósito de la salida del ‘Pirata’, pudimos conocer que lejos de las cámaras Paolo Guerrero sí llegó a felicitar a su compañero de equipo.

