Escucha la noticia
¿Cómo quedó el vestuario de Alianza tras el heroico gol de Barcos, el goleador histórico que Navarro ‘despidió’ antes de los playoffs?Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Con apenas seis minutos en la cancha, Hernán Barcos anotó y puso el 1-1 entre Alianza Lima y Sporting Cristal el último martes por los playoffs de la Liga 1. En la celebración de la anotación, coincidentemente, los primeros en acercarse a él fueron aquellos más cercanos fuera de las canchas: Pablo Lavandeira, Alan Cantero y Jesús Castillo. En medio de todos los rumores de una posibe malestar en la interna ‘íntima’ a propósito de la salida del ‘Pirata’, pudimos conocer que lejos de las cámaras Paolo Guerrero sí llegó a felicitar a su compañero de equipo.