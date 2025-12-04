¿Cómo quedó el vestuario de Alianza tras el heroico gol de Barcos, el goleador histórico que Navarro ‘despidió’ antes de los playoffs?

Hernán Barcos. (Foto: GEC)

Arengas y estrechón de manos

Al tratarse de un partido de ida en condición de visitante, en Alianza Lima tomaron el empate más con sabor a triunfo que a derrota. Fue por eso que una vez que los jugadores se dirigieron a los vestuarios hubo arengas motivacionales por parte de algunos jugadores como Angelo Campos, Jesús Castillo, entre otros, y asistentes, pero no a modo de celebración.

Al ingresar al vestuario, Néstor Gorosito felicitó a los jugadores por el desempeño; sin embargo, les indicó que el primer tiempo pudo ser mucho mejor. “El penal de Cristal llega en el momento en que más tenían controlado el partido”, sostuvo el profesor en conferencia de prensa y esto también fue dicho a sus dirigidos.

Al ser un empate que deja a ambos con igualdad en posibilidades, Gorosito fue enfático en resaltar que “todavía falta” y que nada está ganado más allá de que el partido de cierre será en el estadio Alejandro Villanueva. Asimismo, les indicó algunas cuestiones por mejorar sobre todo en la marca del mediocampo.

Pipo Gorosito confesó por qué Barcosle tuvo gesto trasanotar empate en el Estadio Nacional (Foto: GEC)

Por su parte, la gran figura en el vestuario íntimo fue Hernán Barcos; sin embargo, es sabido que no todos los jugadores del plantel tienen actualmente una relación personal muy cercana con él. Es por eso que las felicitaciones se limitaban a algunos estrechones de mano y palmadas en el hombro.

Una de las imágenes que más circuló tras el término del partido fue aquella de Hernán Barcos cerca de Paolo Guerrero en la que, aparentemente, el ‘Depredador’ no lo ve a la cara y no lo felicita por el empate. Sin embargo, según pudimos conocer, esto sí llegó a darse en el vestuario de manera breve con una palmada en el hombro tan usual entre futbolistas.

Los que sí celebraron mucho más cerca de Barcos fueron Gaspar Gentile, Alan Cantero, Guillermo Viscarra y Pablo Lavandeira, con quienes además comparte asientos en la parte trasera del bus del club. Estos jugadores se reían junto al ‘Pirata’ y lo felicitaron por su buena anotación.

Asimismo, Barcos fue uno de los primeros en alistarse y salir, ya que había mucha prensa esperándolo en los exteriores del vestuario y dio varias declaraciones. Entre ellas, confirmó su salida e indicó que, más allá de que siga o no en el club, siempre será de Alianza Lima.

