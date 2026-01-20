Con 26 jugadores probados y tres experimentos: Conclusiones de la pretemporada aliancista en Uruguay y por qué Guede dijo que “aún no podemos hablar de un equipo base”

Fueron dos semanas en tierras charrúas en los que Guede conoció y reconoció cada virtud y defecto de su plantel. Y también, como señaló el DT, sirvió para hacer ensayos. “La pretemporada la dividí en partes: presión, mecanismos y ahora un mix. Esto es prueba y error para corregir según el rival”, declaró a la prensa.

En esta nota buscaremos descifrar, concluir y explicar de lo que ha sido la pretemporada blanquiazul en Uruguay, siendo el único equipo peruano en realizar trabajos fuera del país.

Probar a la mayor cantidad de jugadores

De los 30 futbolistas que tuvo Pablo Guede en Uruguay, 26 tuvieron minutos en los amistosos. Es decir, casi el 87%. Los que no pudieron jugar son los dos porteros juveniles Ángel de la Cruz y Fabrisio Mesías; el volante Jean Pierre Archimbaud, quien viene recuperándose de una lesión; y Kevin Quevedo, quien sufrió un esguince de segundo grado al comenzar la pretemporada.

El técnico alternó hasta cuatro equipos en los dos primeros amistosos, demostrando así que usó ambos partidos para probar a la mayor cantidad de jugadores. No tuvo reparo alguno en cambiar a los once titulares en el entretiempo. Siendo Jesús Castillo el que más minutos disputó con 200′ en campo y Fernando Gaibor el que menos lo hizo con apenas 15′. El ecuatoriano arrancó como titular en el primer encuentro, pero fue cambiado por dolencias físicas.

Minutos jugados Guillermo Viscarra 180 3 goles recibidos Alejandro Duarte 90 3 goles recibidos Ángel de la Cruz - Fabrisio Mesías - Mateo Antoni 135 D’Alessandro Montenegro 72 Josué Estrada 45 Carlos Zambrano 180 Renzo Garcés 135 Gianfranco Chávez 180 Jhoao Velásquez 45 Miguel Trauco 177 Cristian Carbajal 93 Luis Advíncula 108 Jesús Castillo 200 Archimbaud no jugó por lesión Pedro Aquino 45 Alessandro Burlamaqui 90 Fernando Gaibor 15 Sergio Peña 90 Alan Cantero 110 2 goles Gaspar Gentile 160 Kevin Quevedo no jugó por lesión Eryc Castillo 159 1 gol Piero Cari 117 Jairo Vélez 153 Luis Ramos - 20 min 20 1 gol Federico Girotti 156 Paolo Guerrero 115 Geray Motta 90

Diversos sistemas tácticos

Pablo Guede no solo probó jugadores, sino también sistemas tácticos para que su Alianza no sea un equipo predecible y se adapte a los rivales. Esa -señaló- es su intención. El argentino utilizó tres sistemas tácticos diferentes: 4-3-3, 4-1-2-3 y 4-4-2, pero más allá de mostrar posiciones rígidas, dio libertad a sus jugadores para moverse, además de repetir patrones de movimientos cuando su equipo tenía la posesión del balón.

Con Advíncula y Trauco, por ejemplo, Guede intentó que el primero sea un lateral profundo, pegado a la línea, mientras que el segundo se posicionaba como un volante interior sin llegada a línea de fondo.

¿Chávez será el nuevo Noriega?

“Ha sido la pretemporada más dura de mi carrera”, se sinceró Gianfranco Chávez. Llegó a Alianza Lima a mediados del año pasado para cubrir el puesto de defensor central, pero el arribo de Pablo Guede cambió sus planes: jugó los últimos dos partidos como volante de contención.

El hincha aliancista se pregunta si Guede puede convertir a Chávez en Erick Noriega. El ‘Samurai’ empezó de defensor, pero el año pasado se consolidó como ‘6’ y fue vendido al Gremio de Porto Alegre. Aunque la diferencia entre ambos es que Noriega sí conocía el puesto, mientras que Gianfranco recién tuvo “cuatro entrenamientos” jugando en esa posición.

Lo que Chávez le da a Alianza jugando al medio es el equilibrio necesario para un equipo que exige la presión alta, por lo que suele dejar espacios en el medio. El buen recorrido del ahora mediocampista y su lectura de juego hacen que los íntimos no se desestabilicen. Sin embargo, la tarea pendiente está en ser un organizador de juego y filtrar pases.

Vélez y Gentile, otro experimento

Pasar a Chávez como volante no fue la única innovación de Guede en la pretemporada. En el primer partido usó por obligación a Jairo Vélez como lateral derecho. “No tenía otro”, justificó señalando que Montenegro y Estrada tenían molestias físicas, mientras que Advíncula recién llevaba horas con el equipo. “Me parece que lo hizo muy bien; me gustó porque creo que lo puede hacer tranquilamente”, añadió.

Pero no fue lo único. Vélez jugó los tres amistosos. Primero de lateral, luego de volante interior y por último como un jugador libre. En el 4-4-2 que presentó ante Colo Colo, Guede paró a Vélez por una banda pero sin obligación de hacer ningún recorrido, sino moverse por donde mejor le parezca. Al técnico le agradó su lectura de juego, por eso decidió utilizarlo así.

Algo parecido hizo con Gaspar Gentile. El argentino nacionalizado peruano es usualmente extremo. Incluso jugó en ese puesto en el primer amistoso. Sin embargo, en el último, ante Colo Colo, fue más un interior, moviéndose por el medio del campo y alejado de la banda.

¿Alianza Lima usará doble ‘9’?

Primero utilizó a Federico Girotti como extremo, luego fue al juvenil Geray Motta. Y finalmente se decidió por poner a dos atacantes contra Colo Colo: inicialmente Paolo Guerrero junto a Eryc Castillo, pero luego a dos centrodelanteros como Girotti y Luis Ramos.

Entendiendo que Alianza Lima no tiene extremos de sobra, es posible ver un ataque con dos delanteros que saben salir del área. Y para eso sí tiene variantes: Paolo, Girotti y Ramos. De hecho, de los tres, Paolo y Ramos anotaron en la pretemporada.

Alan Cantero, la mejor decisión

Después de un 2025 con apenas algunos destellos de clase, Alianza Lima apostó por Alan Cantero. El club íntimo decidió comprar el 80% del pase del argentino y lo aseguró hasta 2028. Y el ’10′ empezó a pagar con creces la confianza: dos golazos en la pretemporada siendo el mejor jugador del plantel.

Cantero entró en el segundo tiempo ante Independiente y en una de las primeras que tuvo la mandó a guardar. Y contra Colo Colo volvió a salir desde el banco de suplentes y dio una asistencia y marcó un golazo.

“El año pasado no había tenido la regularidad que hubiera querido y por eso me quedé, para una revancha”, declaró cuando le preguntaron por qué aceptó seguir en La Victoria. Cantero quiere revancha y Alianza es el más beneficiado.

