Marco Quilca León
Marco Quilca León

Escucha la noticia

00:0000:00
Con 26 jugadores probados y tres experimentos: Conclusiones de la pretemporada aliancista en Uruguay y por qué Guede dijo que “aún no podemos hablar de un equipo base”
Resumen de la noticia por IA
Con 26 jugadores probados y tres experimentos: Conclusiones de la pretemporada aliancista en Uruguay y por qué Guede dijo que “aún no podemos hablar de un equipo base”

Con 26 jugadores probados y tres experimentos: Conclusiones de la pretemporada aliancista en Uruguay y por qué Guede dijo que “aún no podemos hablar de un equipo base”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

“Aún no podemos hablar de un equipo base”, fue lo primero que dijo el técnico Pablo Guede a su llegada a Lima, junto a la delegación de Alianza, tras dos semanas de pretemporada en Uruguay. En el balance, los íntimos se trajeron dos derrotas (1-2 ante Independiente y Unión de Santa Fe, ambos de Argentina) y un triunfo (3-2 contra Colo Colo de Chile), aunque en este tipo de encuentros lo último que valora el entrenador son los resultados.

TAGS