Con Girotti como emblema: la millonaria inversión de Alianza Lima para campeonar el 2026 y por qué gastar S/10 millones en fichajes

No es común que un equipo peruano se haga de la fecha de un delantero extranjero -mucho menos argentino-, sin embargo, desde el cuadro victoriano demostraron gozar de buena salud económica. Y este no es el único caso: Luis Ramos, Alan Cantero y Jairo Vélez también fueron vistos como inversiones.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Federico Girotti. (Foto: Getty Images)

El caso Girotti

Según pudimos conocer, Federico Girotti llegará a Alianza Lima proveniente de Talleres luego de que ambos clubes y el jugador hayan acordado la compra del 50% del pase y tendrá tres años de contrato. Esto equivale a casi 1,5 millones de dólares, un valor que se maneja para jugadores de dicha posición y nacionalidad.

Para una inversión así es importante conocer la actualidad del futbolista y, sobre todo, su edad. Girotti tiene 26 años y no pasa por su mejor racha goleadora, ya que solo ha anotado cinco goles esta temporada. De hecho, dos de ellos a Alianza Lima en el cruce que tuvo contra Talleres por la Copa Libertadores.

Luis Ramos firmó ayer su contrato con Alianza ! Foto: Alianza Lima

El caso Ramos

Como se conoce, Luis Ramos partió a América de Cali este año luego de una muy buena temporada anterior con Cusco FC. En el torneo colombiano logró anotar 13 goles, pese a no tener mucha regularidad. Hacia el final de su vínculo, el club no efectuó la opción de compra y el futbolista partió para Alianza Lima.

Como se sabe, el dueño del pase de Ramos era Cusco FC. Por tanto, el club victoriano negoció con los ’dorados’ para adquirir el 80% del pase del futbolista. El precio exacto se desconoce, pero se conoce que ronda los 700 mil dólares a más.

Alan Cantero llegó a Alianza Lima en 2025. (Foto: Liga 1)

El caso Cantero

Luego de muchas semanas de negociaciones y largas esperas entre Godoy Cruz y Alianza Lima, ambos clubes llegaron a un acuerdo por Alan Cantero. El futbolista argentino de 27 años siempre tuvo la intención de quedarse en el cuadro victoriano y, finalmente, se llegó al acuerdo de un 80% de venta de su pase.

Esta es, sin duda, una alta inversión al tratarse de un atacante argentino polifuncional y, si bien no se conoce el monto exacto de la operación, puede rondar aproximadamente los 800 mil dólares a más.

Jairo Vélez fue anunciado como nuevo refuerzo de Alianza Lima. (Foto: @ClubALOficial)

El caso Vélez

Luego de su paso por Universitario de Deportes y pese al interés inicial del club ’crema’ por mantenerlo en sus filas, finalmente esto no progresó y Jairo Vélez terminó firmando por Alianza Lima.

El volante y extremo ecuatoriano nacionalizado peruano de 30 años tenía una ficha que le pertenecía a UCV. Finalmente, el club victoriano se sentó a negociar con los ‘poetas’ y llegaron al acuerdo de la compra total del pase del futbolista. El monto aproximado de la operación fue de 250 mil dólares.

Con esto, entonces, se concluye que Alianza Lima hizo una inversión aproximada de 3,2 millones de dólares (al cambio casi 11 millones de soles) a más por la compra de un porcentaje o la ficha total de estos tres futbolistas de cara a la temporada 2026, lo que equivale a la cuarta parte del valor total de la plantilla 2025 (poco más de 12 millones de dólares), pero también contemplándolos como una inversión a mediano y largo plazo.

******