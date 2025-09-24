Con línea de tres, algunas bajas decisivas y la obligación en Copa: radiografía de la U. de Chile previo al “duelo del año” ante Alianza Lima

Este jueves, Alianza Lima se medirá ante la Universidad de Chile en Matute por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, un duelo que supone ser el más importante del cuadro ‘íntimo’ en lo que va del año. Más allá de la enorme importancia deportiva, este choque también cuenta con cierto ingrediente emotivo para aquellos hinchas que esperaron 15 años para una revancha contra ese mismo rival tras aquella recordada eliminación del 2010 por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por el lado de la ‘U’ de Chile, si bien aquella revancha no se percibe como tal, sí cuentan con otros grandes factores que los obliga sacar un buen resultado en Matute: la resignación en el campeonato local y no poder contar con público local ni jugar en su estadio en el partido de vuelta. El equipo dirigido por Gustavo Álvarez tiene la consigna de seguir avanzando y mantiene la ilusión de ganar la Copa Sudamericana como lo hizo en el 2011, la única obtenida en el fútbol chileno.

Así llega la ‘U’ de Chile

La Universidad de Chile llega de golear por 3-0 a Colo Colo y obtener el título de la Supercopa de Chile el último domingo. Esto, sin duda, le representa una motivación distinta, pero también cuenta con algunas malas noticias.

“Las bajas en la Universidad de Chile son tres: Lucas Diyoro, Nicolás Ramírez e Israel Poblete. Una de las bajas más clave es Poblete porque era un mediocampista que venía siendo titular y muy importante para Gustavo Álvarez. Era quien ayudaba a Charles Aránguiz, entonces el equipo lo lamenta mucho. Nicolás Ramírez ha sido titular y suplente en la línea de tres junto a Matías Zaldivia y Franco Calderón. Lucas Di Yorio venía siendo el ‘9′ titular, pero igual ha sido criticado por su rendimiento en el último tiempo, no ha sido el ‘9′ goleador que quería la ‘U’“, nos comenta Nicolás Navarro, periodista de Bolavip Chile.

En la misma línea, Navarro añadió: “Sin duda la baja más importante es la de Poblete ya que en la contención solo tiene a Marcelo Díaz que no ha sido titular en los últimos partidos, solo ante Colo Colo“.

Considerando estas bajas y el sistema de 3-5-2 que mantiene Gustavo Álvarez, el posible de la Universidad de Chile según lo ensayado la tarde del último miércoles en Videna es con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Javier Altamirado, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

Universidad de Chile presenta hasta el momento tres bajas importantes. (Foto: Agencias)

El momento de la ‘U’ de Chile

Por su parte, el periodista Lucas Franke de En Cancha de Chile nos comenta más sobre el momento que viene atravesando la ‘U’ de Chile y sus urgencias, que son, además, bastante parecidas a las de Alianza Lima: priorizar la Copa Sudamericana por encima del torneo local.

“Universidad de Chile llega de gran manera a enfrentar a Alianza Lima, cuenta con mucha confianza luego de haber goleado a Colo Colo por 3-0 que significó, además, un nuevo título. Cabe recordar que este superclásico ha sido el único partido que ha jugado la ‘U’ de Chile en setiembre. Esta goleada vino a sacudir una amarga derrota que tuvo anteriormente y ratificó la confianza en el equipo”.

En tanto a ciertas individualidades, Francke añadió: “Hay nombres que pasan por un buen momento como Lucas Assadi, Javier Altamirano o Fabián Hormazábal vienen con fútbol porque han jugado con la selección de Chile en esta última fecha de Eliminatorias. Gustavo Álvarez, por su parte, recuperó a Matías Sepúlveda que ha sido un jugador clave en el primer semestre y que luego en los últimos partidos fue cuestionado. Justamente este domingo anotó ante Colo Colo y pasa por un buen momento".

Por último, en Chile se percibe el duelo de este jueves como decisivo: “Sobre la importancia del partido de mañana es vital para la ‘U’ porque las opciones de coronarse en el campeonato chileno quedaron muy lejanas después de que Coquimbo Unido se haya disparado en la tabla de posiciones. Creo que muy pocos hinchas sueñan con el objetivo principal, que era el título nacional, entonces esta Copa Sudamericana también llega a generar ese tipo de ilusión. Obviamente es complicada".

Sin embargo, se apela mucho al halo de optimismo que rodea al cuadro chileno y que se comparte también en los ‘íntimos’ respecto a su buena campaña en torneo internacional: “Hay mucho optimismo por haberle ganado a Botafogo, Estudiantes de la Plata, Independiente o Guaraní. En tanto a la vista a Lima creo que es muy importante ya que, debido al castigo de parte de Conmebol, no podrá contar con su gente ni va a poder jugar en el Estadio Nacional, entonces caer allá por goleada o 2-0 significa hipotecar las opciones de llegar a semifinales. Sacar un resultado positivo allá es vital de cara a lo que será el duelo de vuelta en Chile la próxima semana".

