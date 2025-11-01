Con Messi, Suárez y ¿Neymar? en el Inter de Miami: los millones, las fechas y la historia de cómo se logró la Noche Blanquiazul más épica de Alianza Lima

Andre Prada Whiltimbury, responsable de la llegada de Lionel Messi para enfrentar a Universitario a fines de enero pasado, ya llegó a un acuerdo con Alianza Lima. Ya hay fecha: 24 de enero. Y también escenario: el Estadio Nacional.

¿Por qué el Nacional y no Matute? El Comercio pudo conocer que era la condición de la productora para cerrar el acuerdo, pues el objetivo es disputar el amistoso con un aforo superior a las casi 30 mil butacas que tiene el escenario victoriano.

“Ya se llegó a un acuerdo, es confidencial, las entradas deben salir la otra o la próxima semana”, aseguró el CEO de la productora, quien también viene negociando el amistoso del Barcelona de España en Lima ante la selección peruana.

Lionel Messi fue titular en el partido amistoso entre Universitario de Deportes e Inter Miami en Lima (Foto: Getty Images).

¿Qué dice Alianza Lima sobre el amistoso?

Este Diario hizo la consulta a un alto cargo de Alianza Lima, que confirmó el acuerdo para jugar con Inter de Miami. Quedan pendientes solo los trámites de rigor: papeleos, firmas y abonos que hagan viable un encuentro que puede significar la última aparición de Lionel Messi como futbolista profesional en el Perú.

“Solo quedan pendientes temas de formalidad”, le dijo a este Diario una fuente interna de Alianza Lima. La directiva íntima, tras la renovación del técnico Néstor Gorosito, planifica así lo que será la temporada 2026, a falta de definir desde qué fase arrancará la Copa Libertadores, torneo al que ya está clasificado.

Por lo pronto, se espera que en los próximos días, cuando se anuncie el amistoso de forma oficial, también se detallen las activaciones para La Noche Blanquiazul 2026, que debería incluir además de la presencia de Lionel Messi, una experiencia musical y gastronómica.

El invitado de La Noche Blanquiazul

Pero en La Noche Blanquiazul 2026 no estarán solo Lionel Messi y Luis Suárez. Habrá un invitado de lujo. Según pudo conocer este Diario, se trataría del brasileño Neymar, quien llegaría a Lima para jugar por el Inter de Miami.

“Es entre el brasileño Neymar o el delantero Robert Lewandowski”, aseguró el CEO de la productora a este Diario. Según información, lo más probable es que sea Neymar.

Aunque no se conocen los precios todavía, lo más probable es que las entradas más baratas estén por encima de los 400 soles. Como se recuerda, para el duelo ante la ‘U’ la entrada de menor valor estuvo 375 soles. El incremento se debería al aforo menor del Nacional en comparación al Monumental.

Aunque no se habló de cifras, en base al duelo entre Universitario e Inter de Miami, se calcula que la inversión para el nuevo amistoso de Messi en Lima esté cerca de los 10 millones de dólares, en una planificación que superará las 400 personas entre staff de producción, seguridad y coordinación.

