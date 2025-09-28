Con tres partidos en altura: las cinco finales de Alianza para frenar el inminente tricampeonato de la ‘U’

Escucha la noticia
Este domingo 28 de septiembre, en la altura del Cusco, Alianza Lima enfrentará a Cienciano en un duelo que carga más peso emocional que de tabla. Será el primer partido tras la eliminación de la Copa Sudamericana y el termómetro ideal para medir si el equipo de Néstor Gorosito logra levantarse del golpe o si el bajón continental se trasladará al campeonato local.
El estadio Inca Garcilaso de la Vega nunca es un escenario amable para los íntimos, menos cuando el rival de turno se juega su propio futuro en casa. Pero la mirada aliancista va más allá de un solo partido: está en el Clausura, en los puntos que necesita sumar para acercarse a los primeros lugares y en las finales que se aproximan en un torneo cada vez más apretado.
Jesús Mestas, ex periodista de Depor, cubre más de 20 años al equipo de La Victoria y lo resume así: “Viendo las fechas y sedes en las que jugará, Alianza la tiene complicada. Creo que el fixture es más favorable para los equipos que están en los tres primeros lugares. A favor de Alianza juega que es un equipo que puede estar motivado para sacudirse de lo sucedido en la Sudamericana y vaya con todo por el Clausura”.
“No daría por muerto a Alianza Lima. Gorosito sabe manejar el vestuario, puede sacar la rebeldía de los jugadores para pelear hasta el final. Yo creo que tiene cómo, pero dependerá de otros resultados y que Alianza Lima solo tiene que ganar todo lo que juegue”, añade.
El fixture no concede treguas, sobre todo porque Universitario venció 3-2 a Cusco FC este sábado y se despuntó como líder del Torneo Clausura. Y detrás de los cremas, el propio Cusco, Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal y ADT parten con ventaja, pero Alianza aún tiene la carta de la reacción.
Cusco, a 3362 metros sobre el nivel del mar, será entonces algo más que una visita de riesgo. Puede convertirse en el punto de quiebre de un plantel que necesita rebelarse contra la adversidad y demostrar que todavía tiene voz en el Clausura.
Luego, a los íntimos le quedan otras cuatro finales más con un panorama complicado. Primero recibirán al Atlético Grau de los excremas Ángel Comizzo y Raúl Ruidíaz, a quienes no pudo derrotar en el Apertura jugando en el Nacional. Después deberán ir a Huánuco (1800 metros sobre el nivel del mar) para enfrentar a León de Huánuco.
Acto seguido, los blanquiazules recibirán al irregular Sport Boys, quizá el rival más accesibles de sus cinco encuentros. Y, por último, tendrán que viajar a Andahuaylas, a 2900 metros de altura, para chocar con Los Chankas.
|Rival
|Condición
|Fecha 11
|Cienciano
|Visita
|Fecha 12
|Atlético Grau
|Local
|Fecha 13
|Alianza UDH
|Visita
|Fecha 14
|Sport Boys
|Local
|Fecha 15
|Los Chankas
|Visita
