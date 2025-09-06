Cotabambas 1901: la historieta creada por hinchas que narra los orígenes de Alianza Lima y se reparte gratis a niños en los estadios del Perú

La historia es parte de la grandeza de cualquier institución, pero no siempre es conocida por todos los que la conforman. A medida que pasan los años, los orígenes, inevitablemente, se vuelven cada vez más lejanos y es imprescindible hablar de ellos para mantenerlos presentes. Guiados por esa misma motivación, un grupo de hinchas de Alianza Lima que conforman la asociación Alejandro Villanueva.

Este grupo de blanquiazules tuvo la iniciativa de distribuir Cotabambas 1901, una historieta de 12 páginas que narra los primeros años del club a través de dibujos y que es entregada gratuitamente a los niños en diversos estadios del país. El público son ellos, los pequeños hinchas incipientes, ya que quizá nacieron aliancistas por pura herencia, pero no necesariamente conocen toda la historia de detrás.

Cotabambas 1901.

Asociación Alejandro Villanueva: inicios y motivación

“Era el año 2018 y yo me había vuelto cercano a doña Luzmila Villanueva, la última hija de Alejandro Villanueva que se mantenía con vida. Para nuestro pesar, ella no contaba con hijos ni nietos, entonces, era ya el último lazo directo que se tenía del ‘Maestro’”, nos cuenta Marco Paredes, presidente de la Asociación Alejandro Villanueva.

Para aquel año, Marco se había interesado por conocer de cerca a la descendiente del máximo ídolo de Alianza Lima y, según le cuenta a El Comercio, iba a visitarla todos los meses a su casa del Rímac. “Ella era de condición humilde, entonces trataba de ayudarla en lo posible con algo que pudiera necesitar. En estas visitas constantes a su casa también estuvo mi amigo Diego Zora, quien me contactó con ella en un inicio, y podría decirse que ambos estábamos nos dedicamos a su cuidado”.

Unos años después, alrededor del 2022, tanto Marco como Diego se habían acercado mucho más a la historia de Alianza Lima y se sensibilizaron con ella. “Con toda honestidad, debo decir que yo antes no conocía ni dónde se había fundado el club o por quiénes. Fuimos a visitar el lugar, nos dimos con la sorpresa de que no estaba muy bien y pensamos que podíamos hacer algo para que luzca mejor y esté más cuidado”, nos cuenta Paredes.

Quinta Chacaltana.

En la calle Cotabambas del Cercado de Lima se ubica la quinta Chacaltana, histórico lugar donde se reunió el grupo de 22 adolescentes y jóvenes fundadores de Sport Alianza, que luego pasaría a llamarse Alianza Lima. Fue aquel lugar el primero que Marco y Diego intervinieron, pero ya con la ayuda de más miembros que se fueron sumando a la recién creada Asociación Alejandro Villanueva.

“Yo le pedí autorización a doña Luzmila para poder usar el nombre de su padre. Es cierto que no tengo papeles ni nada por el estilo, pero fue ella quien me autorizó en vida. Luego murió en noviembre del 2023″, recuerda Marco. A partir de entonces, tanto él como los pocos miembros que eran hasta ese momento, comenzaron a darle mantenimiento a la quinta Chacaltana. “El origen de Alianza Lima está ahí, era imposible que nosotros permitiéramos que se mantenga sucia o que se caiga. Queríamos que esté bonita”.

Quinta Chacaltana.

Poco a poco las actividades de la Asociación fueron expandiéndose. Ya no se trataba de la quinta Chacaltana, sino también de buscar tumbas o nichos de algunos fundadores de Alianza Lima para preservarlos. “No hemos podido encontrar las tumbas de todos, pero sí de nueve de ellos. Durante tres años, recorrí semana a semana el cementerio El Ángel, Presbitero Maestro y otros más para poder dar con ellos. No me gustó cómo encontré muchos nichos. Estaban sucios, olvidados y eso era inaceptable para nuestros padres fundadores, entonces hicimos trabajos para que pudieran estar en buen estado”, comenta Paredes.

Nicho de Jorge Koochoi Sarmiento.

Según nos cuenta, Marco Paredes también se dio a la tarea individual de buscar las tumbas de jugadores de la década del 30 y pudo dar con la mayoría de ellos. “En el 2024 se cumplieron 90 años del tetracampeonato de Alianza Lima, entonces fui a buscar a uno por uno, fue un trabajo largo porque no se tiene registro de muchos de ellos, pero pudimos encontrar a 18 de ellos, o sea casi la totalidad”.

En tanto a los costos de restauración de nichos y lápidas, Marco Paredes sostiene: “Claramente era costoso. Era parte de mi propio dinero o de mi hermano mayor, que también es hincha de Alianza Lima. Como no soy millonario, también empecé a pedir ayuda voluntaria por redes sociales a quienes quieran apoyar a la Asociación“.

Cotabambas 1901 en Arequipa.

Cotabambas 1901: la historieta

Hace unos meses, Marco Paredes se reunió con otro amigo aliancista: Renzo Echeverría. El ilustrador le contó que había hecho una historieta llamada Cotabambas 1901 que todavía no había sido mostrada ante nadie y solo la mantenía guardada en casa.

“Vimos la historieta y que se trataba de la historia de la fundación de Alianza Lima. Como Asociación, decidimos enfocarnos en dárselas a niños que vayan al estadio y difundirles el aliancismo. La idea fue repartirlas sin costo alguno y hacer que llegue a la mayor cantidad de personas”, contó Marco Paredes.

Fueron un total de tres mil historietas las que se imprimieron y a día de hoy quedan muy pocas por repartir. Los encargados de las impresiones de 2 mil de ellas fueron la Asociación Alejandro Villanueva, ahora con 38 miembros, y en el último millar recibieron también el apoyo de la Asociación Barra Aliancista.

Cotabambas 1901 en Trujillo.

“La primera vez que fuimos a repartirlas en realidad se las dábamos a cualquier persona, no únicamente niños. Pero nos dimos cuenta que incluso muchos solo las botaban. Entonces decidimos dárselas a aquellos que iban a quedarse pegados viendo una historieta y, de paso, aprendiendo de la historia del club”, cuenta Marco Paredes.

Si bien el primer escenario en el que estas historietas fueron entregadas fue en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, no ha sido el único. “Hemos llegado a repartirlas en el Estadio Nacional, Cajamarca, Trujillo, Cusco y Arequipa. Todo es gratuito, porque no buscamos lucrar con esto”.

Pero si bien son tres mil historietas en físico y se busca que sean más, la última iniciativa que ha tenido la Asociación Alejandro Villanueva ha sido digitalizar las 12 páginas de viñetas y que puedan ser descargadas a través de un código QR. Este acceso ya fue publicado a través de redes sociales y es de acceso gratuito para quien esté interesado en descargarlo.

“Está bien ir a la estadio, a la barra y a alentar, está bien. Pero tenemos que ir más allá, que es conocer nuestra historia. No me refiero a que todos seamos como Armando Leveau, el mayor historiador del club, pero sí al menos conocer lo básico, de dónde venimos, dónde nos formamos, por qué y quiénes permitieron eso. Creemos que eso es importante de transmitírselo a los hinchas de ahora”, comenta Marco Paredes.

De otro lado, en tanto a los proyectos que tienen a mediano y largo plazo, también existe la idea de llevar Cotabambas 1901 a las tablas. “Nos gustaría que se convierta en una obra de teatro. Así como ya hubo la obra Barrunto inspirada en el aliancismo, pues también creemos que Cotabambas 1901 podría ser teatralizada”, sostiene Marco Paredes.

