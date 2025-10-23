“Depende de ellos”: la reveladora confesión de Hernán Barcos y las condiciones de su renovación para jugar en Alianza Lima hasta los 42 años

El pasado sábado 11 de octubre, Barcos fue uno de los invitamos a la gran final de TOMA, una competencia de street football organizada por Nike en busca del fomento del deporte en niños y jóvenes. El evento se realizó en pleno corazón del Rímac y contó con la presencia del delantero blanquiazul y otros de sus colegas como Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Alessandro Burlamaqui y Matías Succar. También sirvió de contexto para un reencuentro con su excompañero Jefferson Farfán, a quien saludó con un afectuoso abrazo mientras el ‘10 de la calle’ degustaba de unos anticuchos.

Entre el trajín, la música urbana y el campeonato de tres contra tres dentro de una jaula que simulaba una pista, El Comercio pudo robarle unas palabras a Hernán Barcos antes de que ingresara a la zona de invitados. En las preguntas, el delantero se refirió a la importancia de iniciativas que fomenten el deporte en los niños y también respondió sobre su continuidad. Dejó en claro que está listo para todo, menos para colgar los chimpunes.

¿Por qué te parece importante este tipo de iniciativa?

Es lindo porque le da la oportunidad a un montón de chicos para divertirse y mostrarse. Le da la oportunidad de estar con una marca como Nike que es importante a nivel mundial, además de que pueden mostrarse en una zona donde normalmente no se hacen estos eventos.

Te interesas por que los niños se involucren con el deporte

Sí, es fundamental que se puedan involucrar en este tipo de eventos porque llama a los niños al deporte y los saca de otras situaciones.

En lo personal, ¿cuál es el secreto para que seas figura de Alianza Lima por cinco temporadas seguidas?

Creo que trabajo arduo, la disciplina, el estar siempre mentalizado en el club y tratar de ayudar. Pero creo que lo principal es la disciplina, es lo que es importante entender.

¿Todavía hay Hernán Barcos para el 2026?

Espero que sí, vamos a trabajar para que sea así. Yo espero que sí.

¿Te has puesto algún tiempo límite para decidirlo?

No. Para nada. Eso ya depende de Alianza Lima, no de mí. Ellos deben decidir.

A estas alturas del año, ¿qué le dirías al hincha de Alianza Lima?

Que nos acompañen como lo han hecho siempre y les prometemos que terminaremos el año de la mejor forma posible.

’Pirata’ en el 2026

Desde el lado de Alianza Lima, pudimos conocer en diversas entrevistas con Franco Navarro, Franco Navarro Mandayo y Fernando Cabada que la postura del club hacia Hernán Barcos y Paolo Guerrero es inquebrantable: si ambos desean continuar, así será. Sin embargo, el panorama cambiará para ambos.

A diferencia de lo que fue este año en que se conformó un plantel que contaba como centrodelanteros únicamente a Barcos, Guerrero, Succar y, en mucha menor medida, Alan Cantero, esto será distinto de cara al 2026 ya que el club irá por un `9’ extranjero.

Esto supone que Barcos ya no tendrá la misma prioridad de ser el delantero titular o el primer cambio del banquillo de suplentes. Asimismo, no se descarta una reducción salarial, aunque no sería considerable. Cabe recordar que se tratará de una nueva renovación ya que el contrato del argentino vence en diciembre de este año.

Por su parte, Barcos tiene como consigna continuar jugando en Alianza Lima el próximo año, más allá de que tendrá una competencia en el puesto mucho más complicada que la de este año, y sigue manteniendo el deseo que continuar en el club en calidad de dirigente, puntualmente en el área deportiva del primer equipo, tal como él le confirmó a este diario en diciembre del 2024 en plena pretemporada del club.

