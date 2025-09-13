Édgar González, ex Alianza 2010: “Hoy con VAR se anularía el gol de la ‘U’ de Chile, fue injusto y pecamos de inocentes, es momento de una revancha”

El fútbol ha vuelto a reunir a Alianza Lima con la Universidad de Chile, producto de un polémico fallo de Conmebol que descalificó a Independiente. Esta vez se medirán por el pase a semifinales de Copa Sudamericana . Sobre lo vivido y el nuevo cruce habla el paraguayo Édgar González, protagonista del equipo blanquiazul que se sintió robado en la capital chilena.

Clasificó U. de Chile y se medirá con Alianza otra vez. ¿Qué es lo primero que se te vino a la mente después de conocer este nuevo cruce?

Cuando me enteré, lo primero que recordé fue el partido que perdimos en Santiago por decisión del árbitro. Ese día llovía fuerte. Puse la cabeza y cerré los ojos, pensando que el balón me iba a dar de lleno, y lo agarré de costado. Se desvió la pelota y Forsyth no alcanzó. Hoy con VAR se anularía el gol porque había dos jugadores de la ‘U’ obstruyendo la vista del arquero.

¿Qué opinas de lo que pasó en Avellaneda y que haya avanzado el equipo chileno?

Rechazo totalmente la violencia en el fútbol. Creo que uno va al estadio a disfrutar, obviamente para desahogarnos un poco, pero no llegando al extremo que llegaron. Lamentablemente fue algo muy malo para el deporte. Pensé que los dos equipos iban a ser eliminados y que Alianza iba a pasar directo, pero no entiendo qué tomó en cuenta la gente de Conmebol para darle la clasificación a la U. de Chile.

¿Lo tomas como una revancha?

Totalmente, el fútbol siempre da estas oportunidades. Fue injusto y no pudimos hacer nada para cambiar esa situación. En ese momento pecamos de inocentes, dejamos al árbitro solo con la gente de la ‘U’ y teníamos que ir a cubrirlo. Pero es momento de demostrar en la cancha que siempre Alianza fue y será mejor que la U. de Chile.

¿Te sentiste traicionado por Gerardo Pelusso?

No, porque era el técnico a la U. de Chile en ese momento. Obviamente iba a defender su trabajo. Si a nosotros nos pasaba también hubiesemos hecho lo mismo. Son cosas de fútbol, como se dice. Hoy con el VAR se podría solucionar.

15 años después, ¿Alianza tiene con qué eliminar a la U. de Chile?

Sí. Por su presente, pasando las series sin drama, sin protesta, sin excusa, ganando bien, siendo mejor que sus rivales. Creo que este Alianza nos está ilusionando y puede llegar lo más lejos posible en la Sudamericana. Estoy seguro de que así va a ser por su buen momento y la situación que pasó la U. de Chile. Es hora de acabar por fin con esa molestia que tenemos todavía.

¿Gorosito es un técnico con la mística de Gustavo Costas?

Lo ha demostrado. Creo que es el técnico indicado. Tenía que llegar a Alianza porque es motivador y sabe hacer que lo respeten. Siempre digo que el jugador es diferente. Hay que tratarlo bien y creo que Gorosito aporta eso en Alianza. Los jugadores saben lo que quiere el profe. Estive en el partido contra Libertad aquí en Paraguay —por la fase de grupos de la Libertadores—. Vi el trato, cómo los jugadores lo quieren y lo respetan, como nosotros hacíamos con el ‘profe’ Costas.

¿Qué tiene este Alianza a comparación del que conformaste?

Hay cosas parecidas. Creo que no hay planteles mejores ni peores, son momentos distintos. En el 2010 entrábamos los once titulares y cuando había un cambio se mantenía el nivel. Creo que hoy Alianza tiene eso también. Tiene buenos jugadores y buen cuerpo técnico. Por eso está en el nivel que demuestra.

¿Qué es lo que más extrañas de Alianza?

(Suspira) Alianza siempre está en mi corazón. En el de mi familia completa. Tengo un hijo de 18 años que también es jugador de fútbol y creció en lo que era Alianza. Lo que más recuerdo es la hinchada. Donde iba me reconocían y me valoraban, me hicieron notar que hice bien las cosas. Siempre recibí apoyo y agradecimiento. Obviamente también extraño la comida (ríe). Cada vez que voy a Asunción hay un restaurante peruano y como un cevichito para sacarme las ganas.

Aparte de lo futbolistico aportaste mucho con tu experiencia en Alianza, ¿Cuánto suman ahora Guerrero y Barcos en el equipo?

Siempre hay que tener líderes positivos en el equipo. Creo que Hernán y Paolo, con la experiencia que tienen, es algo bueno porque los más chicos van a aprender muchas cosas de ellos. La experiencia en torneos internacionales es clave porque se enfrentan a equipos grandes y uno tiene que jugar de igual a igual. Alianza lo demostró y los supo eliminar. Son jugadores importantes dentro y fuera de las canchas. Además siempre demostraron que siguen en vigencia.

¿Qué elementos actuales te han llamado la atención?

Viscarra es bueno. Un buen equipo tiene que tener un arquero de nivel. Alianza encontró confianza con él y es la mejor compañía para los centrales. Cuando uno tiene confianza en el portero no se preocupa más. Ya conocemos a Zambrano, es un jugador con experiencia, pero me identifico con Garcés. Noriega ya no está pero me gustaba tambén, tiene un ida y vuelta muy interesante.

¿Qué le dirías al jugador y a la hincha de Alianza a puertas de este momento clave?

A los jugadores les diría que sigan así. Alianza necesita algo internacional para dejar en claro que es una institución muy grande, porque a nivel local ya se conoce. Personalmente lo viví: es un club muy serio, de los que mejor se maneja en Perú y Sudamérica. Están defendiendo una camiseta grande. Alianza es lo máximo y tiene millones de personas detrás a la espera de llegar a lo más alto. Yo me incluyo como aliancista. A la hinchada quiero decirle que tenemos jugadores que están demostrando que no les pesa la camiseta internacionalmente. Tienen que apoyar en estos 180 minutos. Van a ser fundamentales. Tenemos que llenar Matute, alentar en la salida al aeropuerto y en Chile, para que losjugadores puedan llevar ese apoyo a la cancha y puedan sacar esa espina que tanto nos duele.

