Édgar González, ex Alianza 2010: “Hoy con VAR se anularía el gol de la ‘U’ de Chile, fue injusto y pecamos de inocentes, es momento de una revancha”

La corazón del hincha de Alianza se detuvo por varios segundos. Los íntimos ganaban 2-1 a la U. de Chile en Santiago. Los goles de visita le daban la clasificación a cuartos de Copa Libertadores. En tiempo de descuento, Walter Montillo centró al área, Héctor Sosa rechazó al medio y el balón pasó de Matías Rodríguez para Felipe Seymour, quien le pegó de volea desde fuera del área y movió las redes tras un desvío. El juez de línea levantó la bandera de inmediato. Era offside de dos hombres chilenos, pero Carlos Vera decidió convalidar el gol, bajo la presión de Gerardo Pelusso, extécnico de los victorianos, amenazando de muerte al juez ecuatoriano. Fue el 2-2 lapidario para el aliancismo. Hace 15 años. Y el dolor todavía no pasa.