El “No te vayas, Paolo” de los niños en Andahuaylas y el récord que puede quitarle a Barcos: lo que no se vio del 2-1 a Chankas con doblete del ‘Depredador’

Alianza Lima se convirtió en el tercer equipo en vencer a Chankas FC en Andahuaylas en el Torneo Clausura. Con anterioridad, ya lo habían hecho Sport Huancayo y Alianza Atlético, pero ningún cuadro capitalino pudo quedarse con los tres puntos en una plaza tan complicada. Por eso, el ‘doblete’ de Guerrero fue gritado con todo el corazón por aquellos hinchas aliancistas que colmaron una de las tribunas del estadio Los Chankas.

En lo personal, Guerrero logró convertirse en el máximo goleador del equipo en lo que va de la temporada y, a falta de los playoffs, podría ser el único que destituya a Hernán Barcos de esa posición tras cuatro temporadas.

Alianza Lima vs. Chankas por la fecha pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1.

Triunfo en las alturas

De los primeros 45 minutos, casi no se jugaron la mitad. El partido se hizo bastante cortado con ayuda del árbitro Daniel Ureta y el cuadro local tomaba recaudos como si se tratase del visitante. Esto frustraba un poco al conjunto ‘íntimo’, incluyendo a Néstor Gorosito.

‘Pipo’, desde su zona técnica, no paraba de darle indicaciones sobre todo a Jesús Castillo respecto a cómo debía perfilarse y, en cierto momento de una jugada dividida, hasta intercambió algunas palabras poco amables con Walter Paolella, técnico de Chankas FC. En Alianza Lima el juego progresaba pero llegar al área chica parecía una tarea titánica ante un rival que jugó a defenderse.

Alianza Lima derrotó a Los Chankas en Andahuaylas. (Foto: Liga 1)

Hasta que, alrededor del minuto 44, apareció Jesús Castillo para asistir a Paolo Guerrero quien no dudó en su especialidad: pararla de pecho y definir con la zurda para que los ‘íntimos’ se vayan con ventaja al entretiempo.

Para el minuto 58, durante la segunda parte, Kevin Quevedo sintió una molestia que no lo dejaría continuar. El futbolista estuvo de acuerdo con su cambio y fue trasladado a la banca de suplentes donde el cuerpo médico de Alianza Lima le colocó hielo en la pierna derecha mientras él hacia gestos de fastidio y frustración.

Néstor Gorosito optó por no hacer ningún replanteo y simplemente cambiar pieza por pienza; Gaspar Gentile por Kevin Quevedo. A los dos minutos, Paolo Guerrero volvió a aparecer para aumentar la ventaja tras una asistencia de Ricardo Lagos. A modo de coincidencia, los dos jugadores que sirvieron hoy al ‘Depredador’ han sido relegados durante casi todo el campeonato.

El gol a favor de Chankas FC llegó con Isaan Camargo en el minuto 73 y luego Alianza Lima trató de cuidar su marcador. Hacia el minuto 81, Néstor Gorosito intentó refrescar las piernas por el ahogo de algunos jugadores y sacó a Pablo Ceppelini por Jean Pierre Archimbaud, y a Paolo Guerrero por Hernán Barcos.

La tarea de cuidar el resultado se hizo más fácil para Alianza Lima a partir de la expulsión de Ayrton Quintana. Sin embargo, el cuadro ‘íntimo’ sufrió más de la cuenta en los últimos minutos en los que Oshiro Takeuchi se perdió el posible empate. ‘Pipo’ con los brazos extendidos hacia arriba, le gritaba al árbitro Ureta que el tiempo de minutos extra ya se había cumplido.

Una vez que se escuchó el pitazo final y, burlando a la escasa seguridad del estadio Los Chankas, entre tres a cuatro niños pudieron inmiscuirse entre el movimiento y llegar hasta Hernán Barcos para abrazarlo y celebrar el triunfo junto a él.

Al ver a Paolo Guerrero, también fueron con él y demostraron que ambos delanteros de 41 años son los máximos referentes para la mayoría de ellos. Si bien la seguridad exigía que se apuren para sacarlos del campo, ambos jugadores se tomaron su tiempo para poder saludarlos.

Cabe recordar que Paolo Guerrero llegó a los 15 goles en Alianza Lima a falta de playoffs y esto lo convierte en el máximo goleador del equipo en lo que va la temporada por encima de Hernán Barcos con 14 tantos.

