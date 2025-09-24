El “Queremos traer la clasificación” de Barcos, el plan con Paolo y la camiseta de las hazañas: Lo que no se vio del emotivo viaje de Alianza a Coquimbo

No fue un viaje cualquiera. En el equipaje de cada uno de los integrantes de la delegación aliancista hay ilusión y esperanza, pero también sed de revancha y hacer historia. Lo saben los futbolistas que repiten la importancia del partido de este jueves (7:30 p.m., hora peruana) ante la Universidad de Chile. Y también los hinchas que no dudaron en llenar, como si fuera Matute, la zona de embarque del nuevo aeropuerto Jorge Chávez en horario laboral.

Así, en medio de una multitud, Alianza Lima emprendió su viaje a Coquimbo ayer, martes, alrededor de las 2 de la tarde. Un vuelo de un par de horas que significaron mucho. Los íntimos, dirigidos por Néstor Gorosito, entrenarán esta tarde en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo Unido, el club en el que radica Cecilio Waterman, un exaliancista que pasará a desearle buena suerte a sus antiguos compañeros. “Seguramente nos irá a visitar”, contó Hernán Barcos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

🇵🇪 ¡FUROR! Así fue la llegada de Paolo Guerrero al aeropuerto internacional Jorge Chávez para viajar junto a la delegación de Alianza Lima a Chile.



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/K0THRkvMNI — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) September 23, 2025

El ‘Pirata’, como referente del equipo, caminó al frente y tomó la palabra. “Queremos traer la clasificación y darle una alegría a la hinchada. Hay que seguir haciendo historia”, afirmó el delantero de 41 años que sueña con otro gol histórico en torneos internacionales con Alianza, como el que hizo ante Boca Juniors o Gremio de Porto Alegre.

“Las clasificaciones se nos han dado fuera del país y esperamos que esta no sea la excepción”, comentó, a El Comercio, Franco Navarro, director deportivo íntimo, recordando las hazañas en Buenos Aires, Porto Alegre y Quito.

A diferencia de las series anteriores en las que un exfutbolista acompañaba a la delegación, esta vez hubo una modificación. A petición de Néstor Gorosito, Alianza incluyó en la lista de viajeros a todos los futbolistas, incluidos Carlos Zambrano (expulsado en el duelo de ida) y Pablo Lavandeira (lesionado).

La idea del técnico argentino es que el plantel afronte el encuentro como una verdadera final, saben que se juegan la temporada en Chile. Por eso también pidieron a Conmebol jugar con la camiseta blanca, la misma que usó contra Boca Juniors y Gremio.

El plan para tener al mejor Paolo Guerrero

“Yo quiero estar el jueves”, dijo Paolo Guerrero, uno de los más solicitados por el hincha en el aeropuerto Jorge Chávez. El ‘9’ tiene menos de 24 horas para recuperarse de una lesión muscular que lo sacó del partido de ida y en Alianza Lima vienen trabajando arduamente para que eso ocurra.

La idea de Gorosito es esperarlo hasta el último minuto, aunque ya viene trabajando en el plan B: Alan Cantero como referencia. Después de la ida, el técnico entendió que Hernán Barcos tiene mejor rendimiento ingresando desde el banco de suplentes, sobre todo porque será un encuentro en el que el ‘9’ tenga que correr para presionar.

Posible once de Alianza Lima ante U de Chile.

Cantero no sería la única novedad, aunque la otra es por obligación: Gianfranco Chávez ingresará en lugar del expulsado Carlos Zambrano para hacer dupla con Renzo Garcés en la zaga defensiva que también contará con Guillermo Enrique y Miguel Trauco, además del portero Guillermo Viscarra.

En el medio está la duda: ¿Alessandro Burlamaqui junto a Pedro Aquino? Es una gran posibilidad. Ambos para mejorar la marca en la volante y soltar a Fernando Gaibor. Mientras tanto, arriba Eryc Castillo y Kevin Quevedo serán los acompañantes del 9, que por ahora es Alan Cantero.

***

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.