Entre la idolatría del hincha y una decisión que quedará marcada en la historia: Barcos, su última noche con Alianza y qué hará con su vida tras salir del club

Un cartel hecho a mano, probablemente escrito con la inocencia del niño que lo sostiene, tiene la frase que los casi 30 mil aliancistas que se situaron en las tribunas de Matute repitieron el último sábado por la noche: “¡No te vayas, Barcos!“. Es el clamor popular, la pleitecía al argentino trotamundos que en 2021 eligió al Perú para cerrar su carrera y a Alianza Lima para dejar huella. Dos títulos nacionales, 76 goles y decenas de gestos de aliancismo puro para convertirse en el ídolo de grandes y chicos. Porque está el pequeño agarra el cartel, pero también su padre. Y el señor que se compró un sombrero de pirata para ir al estadio.