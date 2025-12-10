Entre la idolatría del hincha y una decisión que quedará marcada en la historia: Barcos, su última noche con Alianza y qué hará con su vida tras salir del club

“No era el partido que merecías, pero la vida continúa. Siempre contigo porque eres increíble”, fue el mensaje que Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, posteó en su cuenta de Instagram una vez consumada la catástrofe caída íntima ante Sporting Cristal en penales después de ir ganando 3-1. Un resultado que deja a los blanquiazules en el cuarto lugar del acumulado (Perú 4), en primera fase de la Copa Libertadores próxima (como este año, aunque sin entusiasmo de nuevas hazañas) y significa el adiós definitivo del ‘Pirata’.

Matute se dividió en dos la noche del sábado. Los reclamos hacia al dirigencia actual por la forma en cómo se va Barcos cesó solo un momento. Al minuto 71, el cuestionado y ahora despedido técnico Néstor Gorosito llamó a Barcos para que ingresara en lugar de Paolo Guerrero. Solo ahí, el estadio entero se paró a aplaudir. Un gesto de agradecimiento, aunque también con cierta esperanza de que el argentino se retire en el club. Esto último no pasará.

Perder en casa ante Cristal después de ir ganando 3-1 es un golpe tan duro como la salida de Hernán. Aunque el hincha se pregunta qué pasó exactamente en los momentos previos a la definición por penales. ¿Qué sucedió para que el ‘9′, con 41 años encima, no sea el encargado de patear el primer penal y sí el último? Este Diario pudo conocer que nunca hubo un orden de ejecutores; es decir, los futbolistas decidieron sobre la marcha. Algún día se sabrá por qué Sergio Peña fue primero y Barcos el quinto. Lo cierto es que la despedida del ‘Pirata’ fue el peor escenario imaginado, pero como señaló su esposa, la vida continúa.

Hernán Barcos consolando a Peña luego de que este fallara el primer penal. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

Hernán Barcos y la vida después de Alianza Lima

A estas alturas, no se sabe qué es peor para el hincha de Alianza Lima: ser Perú 4 nuevamente o que Hernán Barcos no siga en el club. Lo cierto es que el delantero no tiene chances de seguir vistiendo la camiseta blanquiazul que defendió en 188 partidos. “Le expresamos que no estaba en los planes del 2026″, señaló, sin reparo alguno, Franco Navarro, el director deportivo del club que el hincha empezó a señalar como los culpables de la debacle.

Sin embargo, es probable que Barcos se quede en Perú. Existen cuatro razones potentes por las que el argentino continúe en el país: 1) su restaurant “La Porteña”, un sitio de culto para el hincha aliancista ubicado en Miraflores; 2) la ayuda social que suele brindar en diversas zonas de Lima; 3) sus estudios de gestión deportiva; 4) su vínculo con diversas marcas instaladas en el mercado peruano.

El festejo de Barcos tras anotar su gol de penal. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

Pero también está el lado futbolístico. Hernán, con 41 años encima, cerró el 2025 con 15 goles y 5 asistencias. El año pasado su marca fue de 16 y 3; y en 2023, 17 y 6. Números de goleador que cualquier equipo quiere tener. De hecho, Sport Boys parece ser el club en el que caerá. El cuadro chalaco cumplirá cien años de vida institucional en 2027 y quieren llegar con el ‘Pirata’ como estandarte.

Sin embargo, ayer Hernán Barcos llegó a Cajamarca y la prensa cajamarquina asegura que fue recibido por el presidente del FC Cajamarca, club que ascendió a la Liga 1.

