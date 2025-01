Alianza Lima no se detiene y sigue buscando refuerzos para lograr los objetivos en el 2025. Franco Navarro, director deportivo del club victoriano, confirmó un secreto a voces: el fichaje de Miguel Trauco.

“Yo sé que todos están ansiosos por conocer los nombres, pero esto no se trata de competir y ver quién da el nombre más rápido. Mientras no se concrete y supere todas las exigencias del club no se puede salir a decir ningún nombre, pero Miguel ya está con nosotros por dos años. Mañana llegará y se hará los exámenes médicos para el lunes se pondrá a las órdenes del cuerpo técnico”, aseguró el ‘Pepón’.

“Quién no quiere tener a Miguel Trauco en su equipo. Increíblemente que parezca, ha sido una de las cosas más fáciles que nos ha tocado negociar porque él (Trauco) se entrega si o si. Todos sabíamos la posibilidad de que Juan Pablo Freytes se vaya, y se concretó”, finalizó.