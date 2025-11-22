Barcos y las 4 razones que lo atan al Perú: desde su faceta empresarial hasta un título profesional, los ‘goles’ del ‘Pirata’ fuera de Alianza

Escucha la noticia
Cuando Hernán Barcos arribó a Lima a inicios del 2021 para sumarse a la pretemporada de Alianza Lima no se imaginaba que su estadía en Perú iba a dar tantos frutos y en tantas facetas. Cinco años después y con el cartel de máximo goleador extranjero del club ‘íntimo’, el ‘Pirata’ es un empresario en el rubro de cafeterías, negocios deportivos y está cursando un máster de Gestión Deportiva y Administración del Fútbol. Si bien a día de hoy su continuidad en Alianza Lima para el 2026 no es segura; el delantero de 41 años cuenta con más de una razón para continuar en el país.
