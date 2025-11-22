Barcos y las 4 razones que lo atan al Perú: desde su faceta empresarial hasta un título profesional, los ‘goles’ del ‘Pirata’ fuera de Alianza

Fotos de La Porteña que celebra su segundo año y a su dueño Hernán Barcos / Giancarlo Ávila

La Porteña

Tras consagrarse bicampeón del fútbol peruano, Hernán Barcos ya estaba ideando en qué invertir. A mediados del 2023, junto a un par de socios, inauguró La Porteña en Miraflores, una cafetería de comida y bebidas argentinas que tuvo rápida acogida entre los hinchas ‘íntimos’.

Al tener a Hernán Barcos como figura del local, las colas de dos y tres cuadras fueron recurrentes en las primeras semanas de apertura, sobre todo cuando se daba a conocer que el ‘Pirata’ se encontraba atendiendo a la clientela en un día sorpresa.

A día de hoy, La Porteña ya no solo está en Miraflores, sino también en dos grandes centros comerciales: Jockey Plaza y Real Plaza de Primavera. Si bien el delantero no es el único dueño de la cadena, sin duda alguna es una parte inversora importante y la imagen se construyó alrededor de él.

Ayuda social

A lo largo de su estadía en Perú, el delantero argentino también se ha caracterizado por ser parte de diversas iniciativas sociales. Por ejemplo, en el 2023 regaló zapatos y zapatillas a ancianos de Casa Cuna y Casa Hogar Virgen del Carmen.

Ese mismo año, Barcos también llegó a la ONG AMA con la que pudo regalar un total de 30 computadoras a un colegio nacional. En marzo de este año también entregó un módulo de juegos a niños del Asentamiento Humano 15 de enero de San Juan de Lurigancho. A día de hoy, se conoce que Hernán Barcos todavía pertenece activamente a diversas organizaciones sociales.

Estudios en Gestión Deportiva

El deseo de poder incursionar en la gestión deportiva es algo que el ‘Pirata’ siempre dejó en claro. Por eso tomó la decisión de empezar a estudiar el Máster en Gestión Deportiva y Administración del Fútbol en Perú del Instituto Johan Cryuff, que inició el pasado abril.

Este curso tiene un año de duración, es decir, el ‘Pirata’ todavía continúa cursándolo a la par de sus entrenamientos con Alianza Lima. Asimismo, el delantero ha confirmado que le gustaría continuar en el club victoriano en la faceta de gestor deportivo a un futuro próximo.

Embajador de marcas

Al ser un futbolista bastante público, Hernán Barcos ha explotado su imagen más allá de las canchas. Hace dos años decidió sacar una pequeña línea de ropa que tuvo un stock limitado. Vendió poleras, gorras y polos con sus iniciales bajo la marca ‘HB9’ y fue un éxito rotundo.

Asimismo, también es embajador de otra marca ligada a la industria automotriz que se comercializa en Perú. A nivel personal, tiene un negocio activo de trading que promociona en redes sociales. Sin embargo, esta actividad sí podría ejercerla de manera remota o virtual.

Cabe recordar que, más allá de los negocios, Hernán Barcos siempre ha dejado claro que se siente cómodo en Perú por el gran cariño de la gente y que se siente establecido aquí de cara al futuro, incluso ya obtuvo la nacionalización y el menor de sus hijos nació en Lima. Si bien el ‘Pirata’ tiene otros negocios en Argentina y Brasil, los que ocupan su mayor atención se encuentran aquí.

