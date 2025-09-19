Alianza sobrevive a la torpeza de Zambrano con la fuerza de un Aquino que pide ser titular: lo bueno y lo malo de una revancha que se define en Chile

Cuando se esperaba al Alianza de la Sudamericana, el cuadro íntimo pareció ponerse en modo Liga 1 y tuvo que sudar mucho para igualar 0-0 ante la U. de Chile en Matute, en un partido en el que jugó los últimos 25 minutos con un hombre menos por una tonta expulsión de Carlos Zambrano.

Alianza en modo local, no por jugar en Matute, sino porque cometió los mismos errores que tiene en el Clausura: errático en los pases, sin poder de recuperación de balón y cero conexión entre volantes y atacantes. Le suele pasar cuando se enfrenta a equipos que tocan bien el balón y son ordenados en defensa, sin dejar espacios para sus veloces atacantes.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

La elección de Gorosito por Burlamaqui terminó costando caro en el accionar íntimo, porque si bien es un jugador de buen pie, le cuesta mucho la marca. Y se sabe de que tanto Gaibor y Peña no tienen tanta presencia en ese aspecto.

Por eso, los chilenos se hicieron dueños del juego y, además, taparon cada escapada de Quevedo y Castillo. Así, Alianza fue presa fácil en cada instancia del juego.

Y le cuesta más si Zambrano volvió a ser el jugador que sobrepasa el límite. Una amarilla por llegar tarde a una jugada y la segunda por un torpe codazo sobre Aránguiz –al mismo que agredió en la Copa América 2015 con la selección–. La cuarta expulsión del año en el ámbito internacional.

Paradójicamente, los últimos minutos, sin Zambrano, con uno menos, Alianza se paró mejor en el campo. Al retrasar su juego, y con el ingreso de Aquino, el cuadro íntimo se agrupó mejor y el volante recién llegado al equipo se hizo figura.

Ingresó justamente por Burlamaqui, ya con Alianza con uno menos. Y en los 25 minutos que estuvo tapó el centro del campo y colaboró para ayudar en la marca por las bandas. De hecho, fue amonestado por una falta sobre la línea lateral.

Pese a tener distintas características, Aquino está ganándose ser titular en el mediocampo en el puesto que dejó Erick Noriega. Pedro es más de marca y es algo que los íntimos necesitan.

En solo tres partidos ha demostrado su valía, aunque aún debe recuperar su mejor forma de juego. Llegó con pocos partidos en la temporada, apenas diez encuentros en la primera parte del año.

🎙️ Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima: "Todos son de diferentes equipos, pero se trata de un profesional (Pedro Aquino). Obviamente, está identificado con Sporting Cristal, pero las oportunidades lo trajeron a Alianza. Es un jugador mundialista, vigente en la… pic.twitter.com/Ub4w7ivReN — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) August 20, 2025

La revancha

La buena noticia para Alianza fue el 0-0, el empate que deja la serie abierta (le anularon un gol a los chilenos por offside y otro a Alianza por una mano previa de Quevedo, a instancias del VAR).

Sí, la primera opción ahora la tiene la U. de Chile por cerrar de local, pero este Alianza sabe hacer partidos fuera de casa. Este año, en las series mano a mano, solo perdió con Boca en la Libertadores -lo superó por penales-. Empató con Nacional de Paraguay, le ganó a Iquique en la Copa. Y en la Sudamericana empató con Gremio y le ganó a la U. Católica de Ecuador.

Pero hay trabajo por hacer. En estos siete días, Alianza debe recuperar a Pedro Aquino. Ayer ingresó bien, al igual que Cantero y Gentile, pero aún le está costando entrar en ritmo producto del mucho tiempo que estuvo sin jugar en su anterior equipo. También debe recuperarse Guerrero para ser opción, y Gorosito debe pensar en cómo revolucionar a su equipo. ¿Cantero titular?

🔝📌 Los resultados de la semana de ida de los Cuartos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana🏆#LaGranConquista pic.twitter.com/HQtySeB9ZC — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 19, 2025

***

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.