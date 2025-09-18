‘Zlatan’ Fernández y una rabia contenida 15 años ante la U. de Chile: “Ese partido me marcó, hay que ganar para cerrar ese círculo”

Tras reclamos y quejas entre el banquillo de Alianza Lima y los dirigidos por Gerardo Pelusso, el cuadro peruano se llevó las manos a la cintura y ‘Zlatan’ Fernández, quien también había jugado sin un diente durante el partido y llevaba siete goles en el torneo internacional, era la personificación de la frustración del equipo victoriano. Hoy, a pocos días de que los ‘íntimos’ vuelvan a medirse con el cuadro chileno por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el exfutbolista conversó con El Comercio sobre lo que le significa esta revancha personal y deportiva.

Alianza Lima: José Carlos Fernández en el 2010.

¿Qué se te viene a la cabeza cada vez que recuerdas ese partido ante la U. de Chile del 2010?

Como a todos, mucha bronca e injusticia. Todos pudimos ver que ese gol del minuto 92 debió ser anulado, así que, de todo lo que pasó en el partido, me quedo principalmente con eso.

¿Qué sentiste cuándo te enteraste que Alianza Lima se enfrentaría a la U. de Chile? ¿Esperabas que se vuelvan a cruzar en todos estos años?

Sí. Creo que todos estábamos esperando que en algún momento se pueda dar un partido así para poder quitarnos esa espina. Ahora se da, justamente cuando el equipo está bien, así que tenemos mucha esperanza e ilusión de que se pueda ganar la llave.

¿Tú también lo ves como revancha?

Sí, puede ser una revancha. Pero, tal como lo he pensado hace unos días, no hay que cargarles más presión a este plantel. No es algo de ellos, es algo de los que vivimos eso en el 2010, no hay que cargarles eso. Ellos deben enfocarse en hacer un buen partido y tratar de sacar adelante la llave porque vienen muy bien. Todo el pueblo blanquiazul está ilusionado con la posibilidad de seguir avanzado.

Jose Fernandez of Alianza de Lima celebrates his goal against Universidad de Chile during their Copa Libertadores soccer match in Santiago May 6, 2010. REUTERS/Ivan Alvarado (CHILE - Tags: SPORT SOCCER) / IVAN ALVARADO

¿Sueles volver a ver el mismo partido?

Sí, obviamente lo he visto de nuevo, las imágenes y todo en general, también es un poco inevitable. Pero no creo que haya sido el partido que más me marcó, sin duda tengo mejores recuerdos de otros, pero sí es una historia que recuerdo siempre. En algún momento se tenía que dar la posibilidad de volver a enfrentarnos y es ahora.

Eres consciente de que la mayoría de hinchas de Alianza Lima te relaciona directamente con ese partido

Sí, bueno en general creo que por todo lo que hicimos en esa campaña de Copa Libertadores. Pero sí, es un cariño grande que me lo hacen sentir y es bonito saber que estás en la historia de un club tan lindo.

¿Ves a Alianza Lima llegar mejor a este partido que a la U. de Chile?

Sí, Alianza Lima viene bastante bien y confiado sobre todo por los buenos partidos que ha tenido en torneo internacional. Tiene muchas chances de pasar, pero decir que es favorito no me parece correcto.

Alianza Lima vs. Universidad de Chile - Copa Libertadores 2010. (AFP)

Tú has tenido muchos entrenadores a lo largo de tu carrera, ¿qué perfil le ves a Néstor Gorosito?

Es un perfil del que le da mucha confianza al jugador y confía en la jerarquía que tiene su plantel. Es un estratega, hay técnicos que leen muy bien el juego, saben realizar cambios y replantear en pasajes del partido, creo que todas esas son grandes virtudes de Gorosito.

¿Qué piensas de la actualidad de Hernán Barcos y de Paolo Guerrero? Es difícil que un delantero llegue con esa vigencia a cierta edad

Tienen jerarquía, están muy bien y los dos han entendido cuáles son sus momentos. Son conscientes de que jugar 90 minutos a alta intensidad les puede costar entonces aceptan con mucho profesionalismo los minutos que les toque jugar, ya sean 60, 30 o 10. Ponen lo mejor que tienen y se ponen al servicio del equipo, tienen toda la calidad para hacerlo.

Fernando Gaibor tiene dos asistencias con Alianza Lima esta temporada. (Foto: Liga 1)

¿Hay algún jugador en particular que te llame la atención en este plantel?

A mí el que me gustaba mucho era Erick Noriega, pero hoy ya no lo tenemos. Creo que Fernando Gaibor es una pieza fundamental, si bien a veces no luce mucho, es el equilibrio de todo el equipo y el volante mixto que todos quisieran tener. Ataca con propiedad y cumple una gran función defensiva. Me quedaría con Gaibor en este plantel.

Se sabe que el partido de vuelta es sin público, ¿tienes planeado viajar a Chile con la delegación?

No se han comunicado conmigo de parte de Alianza Lima.

Imagino que te han llegado varios mensajes de hinchas a partir de este nuevo cruce

Sí, la verdad es que estos últimos días han sido bien intensos en las redes sociales. Pero es parte del momento que estábamos esperando todos los aliancistas, por suerte agarra al equipo en un buen momento y ojalá que podamos salir victoriosos.

Si es que se supera esta llave, se enfrentaría con el rival que salga entre Fluminense y Lanús. ¿Ves a Alianza Lima llegando a una final de Copa Sudamericana?

Hay que ir paso a paso, no podemos pensar que ya estamos en la final. Uno debe ir con los pies en la tierra, no se debe pensar en la final cuando recién estás en cuartos.

¿Cómo ves a Alianza Lima en el torneo local?

Creo que la están luchando, si bien Universitario ha ganado el Torneo Apertura, creo que Alianza tiene un plantel lo suficientemente amplio para poder pelear los dos torneos. A veces el equipo se complica un poco al jugar en Matute porque los planteamientos de las visitas son mas cautelosos y eso dificulta que se abran los partidos. El problema siempre es en Matute y por el hecho de anotar el primer gol, la ansiedad y la presión de la gente también juegan. Pero una vez que Alianza abre los partidos puede resolverlos bien.

¿Por qué crees que cuesta tanto encontrar nuevos delanteros que le sirvan a la selección peruana?

A veces en menores estamos buscando otras cosas cuando en realidad se debería priorizar características para determinados puestos para que así, cuando los chicos estén más cerca de la profesionalización, tengan esas características ya trabajadas. Cuando llegan a la profesional, además, se apuesta poco por los jóvenes en ese puesto que es el clave en el fútbol, entonces habría que darles un poco más de oportunidades a nuestros jóvenes peruanos y no tanto a los extranjeros como viene siendo.

José Carlos Fernández en la selección peruana. (Foto: USI)

¿Cómo ves el futuro de la selección peruana?

No soy tan optimista. Estoy preocupado porque no hay muchos recambios, hay algunos chicos que sí van a tener su posibilidad, pero a veces cuando van apareciendo queremos que sean solución inmediata y los terminamos matando y liquidando, cuando en realidad deberíamos apoyarlos porque si llegan a la selección es porque son los mejores, pero no van a resolver los problemas de retraso que tenemos hace tanto tiempo en la formación.

Uno de ellos es Piero Cari, jugador de Alianza Lima que acaba de recibir su primer llamado

Es un buen futbolista, creo que hay que seguir formándolo y que siga creciendo para que no se confunda, es fácil que hoy en día los chicos se confundan y que crean que han llegado a un techo cuando recién están empezando. Creo que hay que rodearlo bien y protegerlo porque es un gran jugador.

¿En qué estas enfocado actualmente?

Dejé Carlos A. Mannucci hace unos tres meses, me estoy dedicando a otros proyectos personales. Por ejemplo, tengo el emprendimiento de libros. Si bien ya no le estamos dando tanta movilidad, siempre estamos atentos a cualquier pedido que se quiera hacer.

¿Cómo así nació esa iniciativa?

En realidad se trata de un hobby personal. Me gusta mucho la lectura, sobre todo la deportiva, y me di cuenta de que había poca oferta en Perú. Decidí acercar los libros a la gente.

¿Cómo crees que vas a vivir el partido contra la U. de Chile?

Nervioso no creo. Pero sí, como cualquier hincha, queriendo y deseando que Alianza Lima pueda ganar para que podamos cerrar ese círculo.

