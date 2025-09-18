Fernanda Huapaya
Fernanda Huapaya

Escucha la noticia

00:0000:00
‘Zlatan’ Fernández y una rabia contenida 15 años ante la U. de Chile: “Ese partido me marcó, hay que ganar para cerrar ese círculo”
Resumen de la noticia por IA
‘Zlatan’ Fernández y una rabia contenida 15 años ante la U. de Chile: “Ese partido me marcó, hay que ganar para cerrar ese círculo”

‘Zlatan’ Fernández y una rabia contenida 15 años ante la U. de Chile: “Ese partido me marcó, hay que ganar para cerrar ese círculo”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Uno de los recuerdos que el hincha de Alianza Lima mantiene en la retina es el de aquella noche de eliminación ante la Universidad de Chile por los octavos de final la Copa Libertadores en el país sureño. Aquella noche, José Carlos Fernández fue la gran figura de los ‘íntimos’ al anotar un doblete en los minutos 24 y 86 que les daba la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores; sin embargo, el cuadro local derrumbó el sueño en la agonía del partido, al minuto 92, con un gol que tenía una posición adelantada advertida por el juez de línea, pero obviada por el juez principal.

TAGS