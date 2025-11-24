La ira de Matute ante la séptima expulsión de Zambrano y por qué Paolo decidió darle la cinta de capitán: Lo que no se vio del 3-0 de Alianza que jugará ‘semis’ con Cristal

Alianza Lima culminó el Torneo Clausura cumpliendo con su tarea, pero no le alcanzó para ser segundo en la Tabla Acumulada. Pese a tener un hombre menos desde el final del primer tiempo por la expulsión a Carlos Zambrano, el cuadro ‘íntimo’ se pudo imponer por 3-0 a UTC en una tarde calurosa que tuvo cánticos en contra de la posible de Hernán Barcos, mucha bronca hacia el arbitraje, el retorno ansiado de Pablo Lavandeira y una rotación de capitanía en una semana en la que se habla mucho del liderazgo dentro del vestuario ‘íntimo’.

De un capitán a otro

En la previa del partido ya se conocía que el delantero elegido por Néstor Gorosito para arrancar ante UTC iba a ser Paolo Guerrero. Es por eso que, según pudimos conocer, el delantero de 41 años fue el elegido natural para portar la cinta de capitán en el vestuario.

Sin embargo, Guerrero decidió otorgársela a Carlos Zambrano, un futbolista que venía siendo criticado y catalogado como indisciplinado en redes sociales en los últimos días. Sin duda, este gesto del ‘Depredador’ al ‘Kaiser’ no fue solo deportivo, sino también una muestra de respaldo.

Pero la cinta de capitán no le duró mucho al defensor ‘íntimo’, ya que se reecontró con la tarjeta roja en los minutos finales del primer tiempo. Una vez que tuvo que retirarse de la cancha, decidió buscar a Paolo Guerrero y devolverle la cinta de capitán.

Hacia el segundo tiempo, el delantero fue cambiado por Hernán Barcos, futbolista al que las cuatro tribunas aclamaron con efusividad. “Barcos no se va” y “Barcos corazón” fueron algunos de los cánticos que se escucharon en el calentamiento y durante el partido en reiteradas oportunidades como muestra de que la mayoría de hinchas desaprueba su posible salida.

En medio de tantos rumores sobre malestar dentro del plantel de Alianza Lima, Paolo Guerrero tuvo que salir del campo de juego y otorgarle la cinta de capitán a Hernán Barcos, algo que ha ocurrido muchas veces a lo largo de la temporada, pero que esta tarde parecía tener un significado especial con miles de hinchas arengando al ‘Pirata’ por su continuidad y respaldándolo como capitán del equipo.

Carlos Zambrano vio la tarjeta roja por séptima vez. (Captura L1 MAX)

Otra vez Zambrano

Lejos de apaciguar las críticas en redes sociales de los últimos días, la tarjeta roja a Carlos Zambrano solo empeoró su estadística en el año: siete expulsiones en total. Si bien la segunda tarjeta amarilla puede resultar bastante cuestionable, lo que es un hecho es que es el jugador que más minutos se ha perdido en el año por esta razón.

Hacia el término del primer tiempo, el árbitro determinó que era penal en favor de UTC por un presunto impacto de la pelota en el hombro de Marcos Huamán. Por su parte, Carlos Zambrano decidió ir anticipar al árbitro antes de que haga efectiva esa decisión y, según se vio en imágenes, se quedo parado increpándole la decisión.

Para el árbitro, esto fue traducido a una actitud retadora y falta de respeto, por lo que no dudó en mostrarle la segunda tarjeta amarilla. Zambrano, en lugar de quedarse reclamando por la expulsión, decidió dar unos pasos al costado y fueron sus compañeros, sobre todo Pablo Ceppelini, quienes se acercaron al juez tratando de convencerlo de que su decisión era errónea.

Zambrano, ya resignado por la expulsión, decidió salir del campo de juego. Sin embargo, a la par se iba a ejecutar el penal en favor de UTC, por lo que, mientras caminaba para salir frente a la tribuna oriente, volteaba para no perderse el disparo del rival. Una vez que ‘Billy’ Viscarra atajó, Zambrano, ya al borde del campo, apretó los puños a modo de celebración y recién bajó las escaleras rumbo al vestuario.

Una visita atípica

Si bien Jefferson Farfán es, para muchos, un ídolo en Alianza Lima, no es muy común verlo en las tribunas cada vez que hay partidos en Matute. Sin embargo, esta vez y casi como una premonición, la ‘Foquita’ se hizo presente en los palcos centrales del estadio.

Como no podía ser de otra forma, el exfutbolista fue uno de los que más celebró el gol de penal ejecutado por Paolo Guerrero. Decidió levantarse del asiento y gritar el gol de uno de sus mejores amigos, así como también los otros dos convertidos por Jesús Castillo y Gaspar Gentile.

A diferencia de lo que fue su última aparición en Matute, esta vez Jefferson Farfán no decidió acudir con Roberto Guizasola, sino con otros amigos cercanos. Previo a que culmine el encuentro, salió con discreción para evitar llamar la atención de los hinchas que lo pudieron reconocer.

