La vida después de Alianza: ¿Qué hay entre Barcos y Cristal, cómo surge la opción de Boys y cuánto de verdad hay en jugar con Cueva?

Sporting Cristal, justamente el próximo rival de Alianza Lima por los playoffs a las finales para definir el segundo cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, surgió como una posibilidad en los últimos días. Habían coincidencias para pensar en la idea como viable: Cristal busca un delantero y Barcos, además de tener buenos números, conoce ya el medio local y puede que coincida en cuanto a cifras con la realidad celeste.

Sin embargo, El Comercio pudo conocer la situación real sobre Hernán Barcos y la posibilidad de llegar al Rímac. En primer lugar, el rumor partió de un hecho concreto: desde el círculo más cercano del delantero argentino se realizó un ofrecimiento al club rimense. Eso sí existió. “Nos lo están ofreciendo por todos lados, pero no es una opción”, afirma nuestra fuente.

Añade que el relacionamiento del delantero de 41 años con Cristal parece más que una propuesta, una oportunidad para usar el nombre del club y darle mayor visibilidad al atacante en cuanto a cotización en el mercado. Lo otro es que, aunque no fue dicho, pero surge como evidente a todas luces, habría servido como intento para generar alguna forma de presión en tienda íntima para lo que, finalmente, fue una renovación fallida.

En tienda celeste no hacen caso a los rumores y advierten que nunca hubo interés de parte del club ni mucho menos conversaciones. Barcos no es un apellido con lugar en la lista de refuerzos del entrenador Paulo Autuori.

Hernán Barcos y su esposa en la celebración del título del 2021. (Foto: @barcos)

Boys, la otra opción

Sport Boys busca remozar su plantel con miras al 2026, año que anticipa su centenario. Incluso cuando la salida de Hernán Barcos aún era un rumor, este Diario tuvo conocimiento de que el futbolista habría sido ofrecido a tienda rosada.

En la nueva administración cada vez pesa más la idea de conformar un plantel con experiencia y de jugadores que conozcan mucho el medio local, además de que sean también útiles desde el lado comercial.

Inicialmente, en Boys descartaron la idea de Hernán Barcos por un tema de costos. Sin embargo, en los últimos días la directiva ha visto con buenos ojos la posibilidad del ‘Pirata’, que jugaría parte de la temporada 2026 con 42 años.

A favor está que desde el entorno de Barcos, se sabe que el delantero busca quedarse en Lima, donde además del arraigo sentimental, lo une su apuesta por negocios y proyectos comerciales. Esto sería clave para que el argentino evalúe un salario más discreto, pero que le permita mantener su vida en la capital.

A Barcos se suma otro nombre conocido, el de Christian Cueva. El mediocampista ya tocó la puerta del Boys hace un tiempo y busca un acuerdo para un mismo objetivo: vivir en Lima. Barcos y Cueva ya han jugado juntos, en Alianza Lima, además de cubrir el rol de dos posiciones clave: creación y ataque.

Por lo pronto, a Hernán Barcos le quedan un mínimo de dos y un máximo de cuatro partidos por disputar este año con Alianza Lima. Quizá sea esa la razón por la que muchos hinchas se preguntan por qué el club confirmó su salida cuando el año aún no acaba. Lo cierto es que el ‘Pirata’ tiene algunas finales más antes del adiós. Luego, decidirá si sus goles se quedan en la Liga 1. Lo que sí es seguro es que piensa jugar aún un año más, el 2026. Quizá, como rival del club que por cinco años fue su casa.

