Los 5 mil fieles de la blanquimorada y dos símbolos, Barcos y Paolo, que parecen eternos: lo que no se vio del triunfo clave de Alianza en Huancayo

Más que un objetivo, era una obligación ganar. Y habían motivos de sobra para entenderlo: la posición en las tablas (Clausura y acumulado); los miles de hinchas que, en clara demostración de amor incondicional, llegaron al estadio IPD de Huancayo para alentar a su equipo un lunes al mediodía; y porque Gorosito necesitaba una victoria para seguir encaminando su renovación. Y así sucedió: Alianza Lima venció 2-1 a Sport Huancayo en la altura de la ciudad incontrastable y sus más de tres mil metros sobre el nivel del mar.

Mientras los hinchas aliancistas llenaban el recinto deportivo pese a jugarse un lunes al mediodía, Néstor Gorosito respondía las preguntas de rigor en la previa del encuentro. En semanas donde se define el campeonato, también pasa lo mismo con su renovación. “Tenemos el respaldo de los Navarro, de (Fernando) Cabada y del club. Seguramente esta semana ya se firmará todo. Nosotros ya recibimos el contrato y ya lo firmamos, ahora lo tiene el club. Así que seguramente la semana que viene se anunciará”, contó a la cámara de L1 Max.

Una respuesta que sonó a presión. Y no es la primera vez que se refiere abiertamente a su futuro. “Yo hablé con ellos (Alianza Lima) hace un mes y medio o dos, que en septiembre yo quería definir mi futuro”, señaló en agosto. “Existe la posibilidad de renovar porque el club me lo dijo”, repitió en septiembre. Este lunes en Huancayo volvió a pronunciarse, entregándole el balón a la directiva blanquiazul comandada por los Navarro.

Hernán Barcos y Paolo Guerrero: lo viejo funciona

En un primer tiempo casi impecable en todas las líneas aliancistas, los delanteros fueron los que terminaron brillando. Guillermo Viscarra en el arco dando seguridad, Carlos Zambrano en defensa mostrando jerarquía y aguantando golpes, Jesús Castillo en el medio siendo el pulmón necesario para tapar los huecos, y Paolo Guerrero en el ataque derrochando calidad.

A los 23 minutos, Paolo recibió en el área un pase de Eryc Castillo, aguantó de espaldas y de taco se la devolvió al ecuatoriano que remató a las manos del portero Ángel Zamudio, por lo que el goleador de 41 años agarró el rebote y puso el 1-0.

Mientras se habla de su continuidad el próximo año, el ‘Depredador’ responde con goles. Lleva 14 en el año: 13 con la camiseta íntima, uno con la selección peruana. “Y algunos dicen que no tienen que seguir. Determinantes en Liga 1 y en Copa internacional”, tuiteó José Carlos Fernández en clara defensa a Paolo y Hernán Barcos.

El ‘Pirata’ ingresó en el segundo tiempo por Paolo y puso el 2-0 para sentenciar el encuentro a los 91 minutos tras recibir un excelso pase largo de Serio Peña. “¡Qué lindo tener dos ‘viejitos’ en tu equipo, ¿No?”, escribió en una historia de Instagram Giuli Cunha, esposa del delantero argentino de 41 años que lleva 14 goles en la temporada.

Entre los dos ‘9’ de Alianza hay 82 años, 28 goles y vigencia absoluta. Y el hincha en las tribunas lo reconoce: ovación para ambos en una tarde soleada y festiva.

Pablo Ceppelini y una expulsión más

Con el resultado a favor, Néstor Gorosito -que volvió al banco de suplentes tras cumplir su sanción- decidió sacar a Pablo Ceppelini. El uruguayo, al salir del campo, discutió con el primer asistente del árbitro principal Edwin Ordóñez y no tuvo reparos en insultarlo.

A los minutos, Ordóñez recibió el llamado del VAR y salió del campo apuntando a Ceppelini con gestos de saber que había insultado a su asistente. Luego de revisar brevemente la pantalla, decidió expulsar al ‘10’ aliancista. Una situación que se discutió desde el banco íntimo porque argumentaron que el juez también insultó al futbolista charrúa. Mientras tanto, Alianza Lima sumó su decimoctava tarjeta roja en lo que va del año, un defecto que debe cambiar de cara a la próxima temporada.

