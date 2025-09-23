A una revancha de distancia: los detalles del viaje con héroes íntimos a Coquimbo en busca de la clasificación

Este martes un avión chárter despegará del nuevo Jorge Chávez con destino a Chile. En su interior, la delegación de Alianza Lima viajará con una misión: cobrarse una revancha de hace 15 años. La U. de Chile será nuevamente el enemigo. Sin embargo, el escenario será diferente. No habrá Estadio Nacional, no habrá hinchas en las tribunas, y el partido se jugará en Coquimbo, al norte de la capital chilena.

Por ironías del destino, los íntimos buscarán vengarse de la polémica eliminación en 2010 por una sanción que no les corresponde. Tras empatar sin goles en Matute, el plan está definido para buscar la clasificación a semifinales de Copa Sudamericana y, de paso, quitarse una dolorosa espina.

La visita blanquiazul

La comitiva aliancista emprenderá su travesía dos días antes del partido de vuelta, programado para el jueves en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, conocido como ‘El Coloso del Llano’. El vuelo llevará únicamente a la delegación oficial: jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y trabajadores del primer equipo. No habrá lugar para los hinchas que soñaban con acompañar a su equipo en este duelo con historia.

La ausencia de la hinchada responde a las consecuencias de actos ajenos. Universidad de Chile arrastra una sanción por los incidentes protagonizados por sus seguidores en Avellaneda. La violencia que se desató ante Independiente ahora condena al ‘Romántico Viajero’ a jugar en soledad. Esta situación genera sentimientos encontrados. Por un lado, la tranquilidad de no enfrentar una hinchada hostil en territorio ajeno. Por otro, la melancolía de no contar con el aliento de los suyos en un momento crucial.

Los viajeros con más sed de revancha

Entre los pasajeros se encontrarían rostros que conocen de primera mano el sabor amargo de la polémica eliminación pasada. El Comercio pudo conocer que José Carlos Fernández y Wilmer Aguirre, dos de los protagonistas de aquella noche de controversia en Santiago, serían parte de la comitiva.

La presencia de ambos no sería casual. Alianza entiende que este tipo de partidos requieren de todos los símbolos posibles. Tener a dos protagonistas del equipo 2010 en Coquimbo será como llevar la memoria del club hasta el lugar donde se quiere escribir un final diferente.

José Carlos Fernandez y Wilmer Aguirre celebran juntos en la Copa Libertadores 2010. / AFP PHOTO

Coquimbo: el destino inesperado

Jugar lejos de Ñuñoa no fue una elección. El Estadio Nacional, casa de la U. de Chile, está reservado para el Mundial Sub-20 que comenzará el sábado 27 de septiembre.

‘El Coloso del Llano’, con capacidad para 18,750 almas, permanecerá en silencio mientras 22 jugadores resuelven una cuenta pendiente. Solo se escuchará el sonido del balón, las voces de los jugadores y los gritos desde los banquillos.

Alianza llegará el mismo martes, entrenará el miércoles en las instalaciones del Club Coquimbo y jugará el jueves. Tres días para cambiar 15 años de amargura y demostrar que algunas revanchas, aunque se jueguen en silencio y lejos de casa, pueden ser las más dulces.

Cuestión de honor

El empate 0-0 en La Victoria dejó todo abierto para la definición. Alianza y Universidad de Chile necesitan ganar para avanzar a semis. Si empatan al final de los 90 minutos restantes, definirán la clasificación por penales.

Los blanquiazules cargarán sobre sus hombros la responsabilidad del presente y el peso de un pasado.

Jugadores de Alianza reclaman en Ñuñoa luego del polémico gol de la Universidad de Chile, hace 15 años. / MARTIN BERNETTI

Cuando el avión despegue de Lima, llevará también los sueños de miles de hinchas que no podrán estar físicamente en Coquimbo, la esperanza de una institución y la determinación de un grupo que entiende el momento que vive.

Las horas de vuelo serán suficientes para repasar la incómoda espera y visualizar el partido perfecto. A bordo estará el equipo de Alianza que quiere reescribir su lugar en la historia del fútbol peruano. En Chile se definirá si esta vez será diferente.

