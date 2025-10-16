¿Luis Advíncula a Alianza Lima? Cuánto pide Boca realmente, qué pasará con Enrique y la verdad sobre el interés por el mundialista de 35 años

La última vez que Luis Advíncula sumó minutos con Boca Juniors fue el 24 de agosto ante Banfield. Desde entonces, han pasado cinco partidos en los que el lateral derecho peruano, que supo ser titular ‘xeneize’, es relegado al banquillo de suplentes. Debido a esta falta de continuidad, desde el equipo argentino y el entorno del jugador, se busca que pueda salir a un equipo donde sume más minutos y la Liga 1 peruana aparece entre las opciones. ¿Alianza Lima irá por él?

La cifra de Advíncula

Debido a su amplia trayectoria y condición de futbolista mundialista y selección nacional, Luis Advíncula es un jugador bastante bien cotizado para el mercado peruano. Desde El Comercio pudimos confirmar que la cifra que se exige para poder comprar el pase del jugador bordea millón y medio de dólares.

Este monto es bastante grande para los montos que se manejan en el fútbol peruano. De hecho, es apenas un millón menos que lo que ganó Alianza Lima con la venta de Erick Noriega, jugador de 23 años y en pleno auge, a Gremio de Brasil. Por tanto, para que cualquier equipo peruano busque hacerse del pase de Advíncula, de 35 años, deberá hacer un sobreesfuerzo económico.

Cabe destacar que este es el monto estipulado por Boca Juniors para que Luis Advíncula pueda salir, ya que todavía le resta contrato con el club hasta fines del 2026. Si bien la idea del jugador siempre fue quedarse en La Bombonera, finalmente parece no estar en los planes del equipo de cara al próximo año y por eso su agencia de presentación, en concordancia con el club bostero, ya le puso un precio a su salida por si algún club está interesado. A día de hoy, Luis Advíncula no ha sido ofrecido a ningún club de la Liga 1.

La posibilidad de Alianza Lima

Si bien se conoce que una de las posibles salidas en Alianza Lima es la de Guillermo Enrique, quien se desempeña como lateral derecho, desde el club ‘íntimo’ no barajan la posibilidad de hacer un gasto de la magnitud del pase de Luis Advíncula, ya sea para esa zona del campo u otra.

Esto debido, básicamente, a que, tal como aseguró el mismo Franco Navarro, Gerente Deportivo del club, el 70% del plantel de este año se quedará para el próximo año. Esto incluye a cuatro o cinco de los seis extranjeros, por tanto, si bien se hará un esfuerzo para el plantel del próximo año, no será de la misma magnitud que el que se hizo para esta temporada al traer a jugadores de selección como Sergio Peña, Pedro Aquino o el mismo Alessandro Burlamaqui.

La última vez que Alianza Lima gastó una cifra millonaria por el fichaje de un jugador se dio en la temporada pasada por Paolo Guerrero y, con anterioridad, lo hizo por Christian Cueva. Sin embargo, para la siguiente temporada no se piensa en ‘romper el mercado’ con otras posiciones que no sean el centrodelantero, su principal necesidad.

