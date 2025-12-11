Alianza Lima presentó oficialmente su camiseta para la temporada 2026, marcando el inicio de una nueva etapa para el club blanquiazul. La indumentaria fue revelada con diseños renovados que buscan combinar tradición e innovación, y se dio a conocer como parte del evento habitual de presentación de equipos previo al inicio de las competencias oficiales.

Esta camiseta —que sigue rindiendo homenaje a los colores históricos del club y a su conexión con la afición aliancista— se estrenará en los partidos del próximo año en la Liga 1 y torneos internacionales.

El diseño apuesta por una propuesta moderna que mantiene la esencia histórica de Alianza Lima, con las tradicionales franjas blanquiazules como elemento central, pero incorporando detalles estilizados que le dan un aspecto más contemporáneo. Nuevos patrones, cortes y tecnología en la tela hacen que la camiseta destaque por su frescura visual y mejora en el rendimiento deportivo, según indicó la propia institución.

Con este lanzamiento, Alianza Lima inicia formalmente su camino hacia el 2026, presentando una indumentaria que combina tradición, innovación y un estilo que promete convertirse en símbolo de la nueva campaña.