Gorosito 2026: Cómo se decidió su renovación, por qué con tanta anticipación y los planes con el plantel de Alianza para el próximo año

“Yo, gracias a Dios, estoy recontra cómodo en Alianza Lima. Existe la posibilidad de renovar porque el club ya me lo dijo y estamos de acuerdo. Estamos sumamente contentos de estar con estos colores y defenderlos”, comentó Néstor Gorosito en su última conferencia de prensa tras el empate sin goles ante la U. de Chile en Matute por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Para entonces, si bien el entrenador había indicado que todavía faltaban firmar “algunos papeles”, la información con la que contaba El Comercio era que el acuerdo estaba totalmente cerrado, incluso con las firmas correspondientes. Es por eso que, a falta de confirmación oficial en las redes del club ‘íntimo’, es un hecho que ‘Pipo’ continuará por todo el 2026. Una decisión que le fue fácil de tomar al área deportiva, encabezada por Franco Navarro, y al Gerente General Fernando Cabada.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Néstor Gorosito. (Foto: Getty Images)

El proceso de renovación

El hecho de que Néstor Gorosito haya sido un técnico que rompió varias malas rachas en Alianza Lima a nivel internacional y que, a la vez, compitiera en torneo local, convencieron parcialmente al área deportiva de su renovación poco después de clasificarse a la Copa Sudamericana tras el empate por 2-2 ante Libertad en Asunción.

Sin embargo, para entonces todavía era bastante temprano para hablar de renovaciones y se quería evaluar un tiempo más cómo irían los resultados tanto en dicho torneo internacional como en el local. Una vez que Alianza Lima perdió el Torneo Apertura pero quedó en segundo lugar por dos puntos, la confianza en ‘Pipo’ continuó y, sobre todo, por la buena campaña que venía sosteniendo a nivel internacional.

Bajo la conducción de Gorosito, el cuadro íntimo logró clasificarse a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y, previo a que se jugara el partido ante la U. de Chile correspondiente a esa llave, ya desde las oficinas de La Victoria se venía preparando la oferta de renovación con el entrenador argentino.

Esta decisión tuvo que pasar por tres filtros importantes: Franco Navarro, Franco Navarro Mandayo -en tanto al área deportiva- y Fernando Cabada como Gerente General. Cabe recordar que un punto fundamental para la llegada de ‘Pipo’ fue, justamente, la cercanía y amistad que lo unía con Franco Navarro cuando asumió como Director Deportivo de Alianza Lima, es por eso que la predisposición -acompañada de resultados y optimismo con el proceso- siempre estuvo en favor de Gorosito.

Desde El Comercio pudimos conocer, además, que una de las principales razones para la renovación de Néstor Gorosito es la idea de un proceso de continuidad. Ya en una reciente entrevista, Fernando Cabada nos había comentado que no cree en que ciertos hitos u objetivos logrados deban supeditar la continuidad de un entrenador siempre que el proceso en general lo respalde.

Es decir, tanto para Cabada como para Navarro, el hecho de que Néstor Gorosito sea o no campeón nacional o llegara a una instancia decisiva de Copa Sudamericana (semifinal o final) no tenía que colocarse como factor determinante para evaluar su renovación. El convencimiento estaba desde antes y, por eso mismo, la negociación también se cerró antes.

Otro de los puntos importantes a tomar en cuenta es el recaudo que quería tomar el club ‘íntimo’ asegurando a Néstor Gorosito con tanta premura. Es decir, no era lo mismo negociar con él a estas alturas del año a negociar con él en caso llegara a la final de la Copa Sudamericana, sea campeón nacional o ambos. En tal sentido, una manera de extenderle esa confianza fue anticipándose a dichos objetivos para que así también haya predisposición desde el lado del entrenador.

Néstor Gorosito. (Foto: GEC)

El plan para el 2026

Tal como ocurrió para el inicio de esta temporada, el plantel del 2026 se va a armar entre tres personas: Franco Navarro, Néstor Gorosito y Franco Navarro Mandayo. Con anterioridad, este último reemplazó a José Bellina bajo el mismo cargo de Gerente Deportivo.

Tal como nos comentó Navarro Mandayo en una reciente entrevista, se tiene la consigna de que gran parte de este nuevo plantel pueda mantenerse como base para el próximo año, sobre todo en tanto a lo que columna vertebral se refiere: arco, defensores centrales, volantes y un delantero. Para esto se avanzó con la renovación de Eryc Castillo hasta finales del 2028 y están próximos a extenderle una oferta a Fernando Gaibor.

Es por eso que, en caso de que algunos futbolistas no continúen en la próxima temporada, la tarea de Gorosito y el resto del área deportiva será buscar a esos reemplazantes pero, según tenemos entendido, no serán muchos. Es decir, a diferencia de inicios de este año, no se piensa en una reestructuración mayor del primer equipo.

Néstor 'Pipo' Gorosito no reedita éxitos del torneo internacional en el fútbol local. (@gec)

Números de Néstor Gorosito

Es sabido que ningún proceso se puede sostener sin resultados y, en beneficio de Néstor Gorosito, estos lo han acompañado sobre todo en campeonato internacional. Es aquí donde radica la principal polémica de un sector de los hinchas de Alianza Lima respecto a la campaña hecha por el técnico, ya que se presume que ha priorizado lo exterior por encima del campeonato local, más allá de que los mismos directivos reafirmaron varias veces que el objetivo inicial es el título nacional.

En total, Néstor Gorosito cuenta con 22 triunfos, 13 empates y 8 derrotas al mando de Alianza Lima. Ha dirigido un total de 43 encuentros y esto le da un porcentaje de efectividad de 51.16% considerando torneo internacional y torneo local. De hecho, cinco de las ocho caídas que tuvo fueron por la Liga 1.

Triunfos Resultado Condición Cusco FC 3-0 local Nacional de Paraguay 3-1 local Boca juniors 1-0 local Juan Pablo II 1-0 local Boca Juniors 4-5 (penales) visita Sporting Cristal 1-2 visita Deportes Iquique 1-2 visita Ayacucho FC 2-0 local Deportivo Garcilaso 0-1 visita Chankas FC 1-0 local Talleres 3-2 local Alianca UDH 2-0 local Sport Boys 0-1 visita Comerciantes U. 0-1 visita FBC Melgar 0-1 visita Binacional 5-1 local Gremio 2-0 local Juan Pablo II 1-2 visita Ayacucho FC 0-1 visita U. Católica 2-0 local ADT 3-1 local U. Católica 1-2 visita

Empates Resultado Condición Nacional de Paraguay 1-1 visita Deportes Iquique 1-1 local Universitario 1-1 local Sao Paulo 2-2 visita Atlético Grau 1-1 visita Libertad 2-2 visita Sport Huancayo 0-0 local UTC 0-0 visita Gremio 1-1 visita Alianza Atlético 1-1 local Sporting Cristal 0-0 local Universitario 0-0 visita U. de Chile 0-0 local

Derrotas Resultado Condición Alianza Atlético 3-1 visita ADT 3-0 visita Libertad 0-1 local Cienciano 0-1 local Sao Paulo 0-2 local Talleres 2-0 visita Cusco FC 2-0 visita Deportivo Garcilaso 3-4 local

***

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.