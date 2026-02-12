Por Fernanda Huapaya

El resultado no tiene explicación, como afirma Paolo Guerrero. Toda la confianza estaba puesta en la remontada ante un 2 de Mayo que, en teoría, parecía accesible para voltear el 1-0 en contra en Matute. Sin embargo, Alianza Lima no pudo lograr lo que más que una hazaña parecía ser una obligación: el equipo de Pablo Guede apenas igualó 1-1 y se fue eliminado de la Fase 1 de la Libertadores.

“No me sentía con confianza de patear”: Paolo, la historia del penal y la posición del vestuario tras el Matutazo paraguayo que eliminó a Alianza

El “Que se vayan todos” de Comando, las lágrimas de Castillo y el “No estoy enojado” de Guede: lo que no se vio de un Matute ardiendo por el fracaso copero

Las malas decisiones para un papelón continental: ¿Quienes son los responsables directos de la eliminación ante un debutante en la Copa?

VIDEO: ver resumen y goles del partido, Alianza Lima vs. 2 de Mayo (1-1) por Copa Libertadores